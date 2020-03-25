德國3月商業信心創11年新低 Ifo警告：今年GDP恐萎縮20%

德國智庫 Ifo 週三 (25 日) 發布最新數據，3 月德國商業信心跌至 2009 年以來最低水平，顯示武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響已現，Ifo 經濟學家認為今年德國經濟可能萎縮高達 20%。

Ifo 報告指出，3 月商業景氣指數自上月的 96 下滑至 86.1，商業現況指數自 99 下跌至 93，商業預期指數自 93.1 大跌至 79.7。Ifo 表示，因應疫情調整，當地許多企業已計劃削減產能，預計今年總產出可能下滑 1.5% 至 6%。

紅線：德國商業景氣指數，綠：德國商業現況指數，藍：德國商業期望指數 (圖：Ifo 官網)

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示，德國商業信心創下 1990 年兩德統一以來的最大跌幅，並且觸及 2009 年 7 月以來最低水平。

Fuest 稱道：「德國經濟受到劇烈衝擊，尤其企業信心從未像現在這麼黑暗，企業對於商業現況評估正在急劇惡化。」

Ifo 經濟學家 Klaus Wohlrabe 甚至表示，今年德國經濟在疫情影響下可能萎縮高達 20％，一切取決於德國停擺的時間。

隨著疫情持續擴大，歐洲政府試圖透過財政支出作為抗疫手段，就連過去在財政政策上較為保守的德國政府，也宣布進行 5500 億歐元起跳的經濟紓困方案，協助企業在疫情期間維持正常運作，德國財長 Olaf Scholz 也強調將盡一切努力保護就業與企業，必要時能上調紓困規模。