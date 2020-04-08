振興出口產業 南韓政府再推36兆韓元紓困方案

南韓政府週三 (8 日) 再召開緊急會議，除了擴大入境限制外，政府也宣布向受疫情打擊的出口商祭出 36 兆韓元 (約 295 億美元) 的刺激方案。

為支持國內出口商，南韓總理文在寅會議上宣布，將為國內出口商提供 36 兆韓元的低利貸款，其中 30 兆韓元作為出口保險及擔保資金，1 兆韓元用於確保出口商流動性，最後 5 兆韓元則用以支持海外招標。

此外，文在寅表示，政府還將推出 17.7 兆韓元的新措施，來增加國內消費以支撐需求，但沒有透露相關細節。

為應對疫情動盪帶來的經濟衝擊，南韓政府曾在 3 月底公布 100 兆韓元 (約 800 億美元) 的緊急援助計畫，並同步推出債券穩定及股票支持基金救市，幫助國內企業應對流動性危機。

國務總理丁世均稍早表示，在以開放為基礎同時，南韓將根據互惠原則加強旅遊限制，暫時取消對南韓施加旅遊禁令的國家公民的免簽規定。此項措施預計將影響至少 88 個國家，包含澳洲、加拿大、俄羅斯以及法國等。

丁世均也表示，將對非必要前往南韓的外國人士加以限制，但未詳細說明方案細節，顯示政府防止境外案例移入的決心。

截至週三 (8 日) 南韓累計確診病例達 10384 例，死亡 200 例，有 3000 多人被隔離。