孫正義：軟銀願景基金旗下 將有至少15家公司破產

軟銀創始人兼執行長孫正義 (Masayoshi Son) 在近日接受《富比士》專訪時表示，隨著公司獲益收縮以及武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續對經濟帶來衝擊，預計軟銀願景基金中，「將有至少 15 家公司會破產」。

軟銀願景基金自從對共創空間業務公司 WeWork 進行投資以來，一直處於嚴重的財務困境中。

在 2019 年，WeWork 的估值達到 470 億美元，曾經被認為是美國頂尖的科技創業公司之一。軟銀在 WeWork 即將進行的首次公開募股 (IPO) 之際，認為對該公司的大量投資是重要的戰略步驟，因此向該公司投入了 100 億美元。

然而，IPO 招股書披露了 WeWork 9 億美元的虧損，隨後招股書遭到撤回，創始人 Adam Neumann 也因此被免職，估值從跌至 80 億美元。此外，再加上令人願景基金的投資組合公司 Uber 和 Slack 上市後表現不如預期，軟銀願景基金第三季虧損 2250 億日圓 (合 20.5 億美元)，幾乎抵消了軟銀集團的獲利，令投資者震驚。

即使如此，孫正義表示：「我們現在仍然有信心我們將採用新的管理、新的計劃，來扭轉這一局面，並獲得可觀的回報。」

儘管有這些保證，但投資基金的狀況也並非一帆風順，許多新創因疫情的爆發而搖搖欲墜，被迫停止運營、裁員或放無薪假。

孫正義仍表示，這不一定是一件壞事，他認為，只要將現金和時間謹慎地轉向願景基金旗下那些被認為穩定的公司，新創公司的前景還可以。目前軟銀的願景基金共管理 88 筆投資，但由於最近的動盪，孫正義表示未來這些投資也將放緩。但是，目前最重要的仍是解決當前的財務狀況，消除投資者的擔憂並穩定股價。

此外，軟銀還宣布了一項 410 億美元的股票回購計劃，該計劃將涉及出售資產以支撐股價並減少債務。