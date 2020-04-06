擴大經濟紓困 德國宣布向中小企業貸款提供全額擔保

德國梅克爾 (Angela Merkel) 政府週一 (6 日) 宣布，將對中小型企業提供最高 80 萬歐元的全額貸款擔保，幫助受影響的中小企業度過本次疫情危機。

德國財政部長 Olaf Scholz 與經濟部長 Peter Altmaier 今 (6 日) 於聯合新聞發布會上說明，政府將向中小企業提供全額擔保貸款，其中，擁有 50 名員工以下的小型企業可申請獲得 50 萬歐元貸款，中型企業可申請獲得 80 萬歐元貸款，上述兩者擔保水平分別自 90% 和 80％提高至 100%。

德國現有貸款擔保計劃僅提供 80％至 90％的貸款擔保，由於經濟不景氣，銀行始終不願意承擔新的風險，且長期施壓政府擴大現有貸款擔保機制至全額擔保。

德國政府表示，今年德國經濟萎縮幅度可能超過 2008-2009 年全球金融危機的 - 5％，貸款擔保是德國政府採取一連串救助措施中的最新行動，目前為止，德國政府的經濟援助總額已超過 1.1 兆歐元。

此外，各部會長官也同意設立高達 6000 億歐元的「經濟穩定基金」，其中 4000 億歐元作為企業債務擔保，1000 億歐元為陷入危機的企業提供直接貸款或債務擔保，最後的 1000 億歐元則作為德國復興信貸銀行 (KfW) 的流動性資金。

除經濟方面，德國內政部同日宣布自週五 (10 日) 起，所有境外移入的民眾一律進行 14 天的強制自主隔離，有鑒於德國已禁止歐盟以外人士移入，因此該項措施主要影響到德國境外和歐盟其他國家居民。