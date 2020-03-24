德國3月服務業PMI跌至34.5 跌幅比金融海嘯時更大

IHS Markit 於週二 (24 日) 公佈德國 3 月份服務業 PMI 指數初值，報 34.5，較 2 月份的 52.2 大幅跌落，且創下近 23 年來最差表現，跌幅更超過 2009 年金融海嘯時期，顯示由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，德國的服務業遭受到了前所未有的衝擊。

除此之外，德國 3 月份的製造業 PMI 指數初值則報 45.7，較前值 48 下滑，雖然製造業的衰退幅度不如服務業大，但 IHS Markit 的經濟學家 Phil Smith 仍表示，由製造業的產出、及新訂單等細項數據可以看出，目前德國的製造業表現為近十年來最差。

另外，3 月份的綜合 PMI 指數則是由 2 月份的 50.7，滑落至 37.2，低於市場預估值 40.6。

德國綜合 PMI、製造業 PMI、服務業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

Smith 表示，根據最新公佈的 PMI 數據，顯示出德國的經濟正在陷入衰退，預期第一季的 GDP 將會下滑 2%，而第二季 GDP 的跌幅則將會進一步擴大。

隨著武漢疫情於歐洲日益嚴重，德國的經濟活動亦受到重創，德國政府預估今年的 GDP 將會衰退 5%。

為了減輕疫情對於經濟所造成的損害，德國政府已於週一 (23 日) 承諾實施規模高達 7500 億歐元的財政刺激政策，並計劃提高政府借款、以及放寬財政赤字的上限。

另外，根據最新數據顯示，德國的累計確診病例目前已攀升至 28729 例，為了防止疫情持續擴大，德國總理梅克爾已加強對於公共聚會的限制，並下令要求關閉餐廳及店家。

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