歐洲疫情嚴重 德國政府擬擴大財政刺激預算

據《彭博》報導，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情於歐洲日益嚴重，德國政府擬擴大借款，並採取大規模的財政刺激政策，以減輕疫情對於經濟所造成的損害。

歐洲確診病例數於近日來快速攀升，義大利累計死亡病例於週一 (23 日) 已達到 5476 例，且義大利政府已宣佈加強封城命令，並關閉所有非必要的生產活動。

另外，西班牙的累計確診病例則超過 2.8 萬例，目前為全球確診病例數第四高的國家，僅次於中國、義大利、及美國，為了防止疫情的擴大，西班牙政府宣佈延長「緊急狀態」至 4 月 11 日。

根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的統計數據，德國的累計確診病例於週一 (23 日) 達到 24873 例，為了對抗疫情的衝擊，德國政府計劃增加 1500 億歐元 (約 1600 億美元) 的借款，並通過 1560 億歐元 (約 1670 億美元) 的財政追加預算。

除此之外，德國總理梅克爾亦計劃實施超過 5 千億歐元的紓困計劃，以協助在疫情中受創嚴重的產業渡過危機。

為了提供財政刺激政策，德國政府計劃將允許財政赤字超過目標上限，ING 的首席經濟學家 Carsten Brzeski 表示，由於疫情導致德國的經濟陷入停擺，預期政府將會竭盡所能地防止疫情的衝擊擴大。

另外，德國總理梅克爾於近日曾接觸一名感染武漢肺炎的醫生，因此目前正在進行自主居家隔離，並接受定期檢測。

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