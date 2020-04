軟銀遭We Company提訴 認違反公開出價收購承諾

共享辦公室 WeWork 營運公司 We Company 的兩名董事,因認為軟銀集團 (SBG)(9984-JP) 違反當初公開出價收購的承諾,在 7 日向 SBG 提起訴訟,SBG 則認為相關指控不實,將在法庭上進行對抗。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片來源:Investing.com)

We Company(以下簡稱 We) 的這兩名董事是以「特別委員會」的名義宣布這件事情。在 SBG 於 2019 年 10 月插手介入 We 的營運援助前,他們就已擔任 We 的外部董事。

過去 SBG 宣布要援助 We 的公司營運時,在計畫中提到要向現有股東們進行最大 30 億美元規模的公開出價收購。

然而 SBG 在 4 月 2 日的時候表示,由於美國股市大跌等因素,在條件不符的理由下決定撤回該項承諾。

We 的特別委員會已打算採取興訟等其他手段因應。他們在聲明中提到 SBG 的舉動違反義務,受影響的有數百名的少數股東,其中還包含了現有及過去的公司員工。委員會也嚴厲批判 SBG 在積極投資人的壓力下,刻意讓公開出價收購一事的條件不符,並要求 SBG 必須依照原先承諾來收購股票。

SBG 也在 7 日的聲明中提出反駁,認為 We 的論點完全站不住腳,並打算在法庭上進行抗辯。他們也提到 We 高層的主張根本就是自暴自棄,並將過去半年來的努力與共識,帶往錯誤的方向。

至今 SBG 與旗下願景基金 (SVF) 共投資 We 近 143 億美元,SBG 也曾強調會盡全力的帶領 We 走向成功,在為期 5 年的經營戰略下,要讓 We 成為一家賺錢的公司。不改對 We 進行經營援助的態度。