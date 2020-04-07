日本宣布：東京、大阪等7大行政區正式進入「緊急狀態」

日本首相安倍晉三在週二 (7 日) 傍晚正式對東京等 7 大行政區發布了緊急狀態宣言，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情嚴重的東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡，都是這波緊急狀態宣言的發布對象，效期將從 4 月 8 日凌晨 12 點持續到 5 月 6 日為止。

這是日本政府首度基於特別處置法來發布緊急狀態宣言，上述行政區的首長 (知事) 們，將可「要求」民眾及企業不要外出或停止營業。

有別於歐美等國的外出禁令，日本的外出禁令缺乏強制力，僅止於「要求」程度，因此也考驗著民眾們的自制力。

如果民眾們不減少外出機會，肺炎疫情也可能持續擴大。未來也不排除延長緊急狀態的效期或擴大對象範圍。

伴隨這次緊急狀態的發布，日本政府也定調了未來的因應方針，除了呼籲民眾們減少外出，也要求不要選在這個時刻返鄉，避免跨縣市的移動，還有不要搶購食物及生活必須品等，更強調不會進行封城措施。

這 7 個行政區的知事們也將遵循日本政府方針，要求民眾不要外出。也可要求學校停課，或要求娛樂場所等停止營業。

如果不配合的話，將會公布業者的公司名稱，也等於是換個方式來逼迫業者配合。

另外交通機關也會維持正常營運，主要超市、超商、藥局等也都將維持正常營業。希望大眾除了採買食物、上班、就醫之外，盡量待在家中避免不必要的外出。