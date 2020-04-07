豐田南美工廠延長停工 並在日本生產口罩

為防範武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，並對產量進行調整，日本汽車業龍頭的豐田汽車 (7203-JP) 宣布南美巴西與阿根廷工廠的停工期間將延長 2 至 3 週，另外，豐田也在日本國內生產口罩，以填補需求上的不足，並對外進行支援。

豐田汽車表示，他們位在巴西的汽車工廠原本計畫自 3 月 24 日停工到 4 月 3 日，目前決定停工日期將延長至 4 月 20 日。阿根廷工廠原本計畫自 3 月 20 日停工到 3 月 31 日，先前已一度延長至 4 月 17 日，而這回又再度決定延長至 4 月 21 日。各較最早的停工計畫延長了 2 至 3 週時間。

豐田股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

該公司表示，這是為了防範武漢肺炎疫情擴大，還有因應新車需求減少所作的決定。

而過去在 2019 年時，巴西工廠的產量約為 18 萬輛，阿根廷工廠的產量約為 12 萬輛。

另外在日本方面，豐田集團決定自行生產醫療等級口罩。除了供應自家員工使用之外，也將支援肺炎疫情較為嚴重的東京等地，提供給輕症患者們在送醫時使用。

預計 4 月中旬，愛知縣豐田市的貞宝工廠就會開始生產醫療等級的防護口罩，每週將生產 500 至 600 個。

同集團的 DENSO 也預計在 4 月中展開員工用的口罩生產，目標是每日平均生產 10 萬片。豐田紡織的刈谷工廠也在 4 月上旬開始生產口罩，每日平均產能約 1500 片，而在 5 月之後將移交猿投工廠，每日平均產能也將提高到 1 萬 2 千片。

另外，集團旗下的 Aisin 精機、HINO 汽車等，也正考慮加入生產行列。

豐田汽車也表示，他們考慮在自家生產的計程車專用車款「Japan Taxi」上頭增設隔板，以作為輕症患者在就醫或返家時的交通工具。

還有在日本政府的要求下，針對人工呼吸器等醫療器材進行增產的廠商們，也會在「日本自動車工業會」的協助下導入豐田的 TPS 生產方式，以提升相關器材的生產效率。