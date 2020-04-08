日本2月核心機械訂單月增2.3% 大幅優於市場預期

日本內閣府在週三 (8 日) 公布了 2 月份的機械訂單統計。作為設備投資先行指標的的核心機械訂單 (不含船舶、電力) 報 8585 億日圓，月增率報 2.3%。這是連續第 2 個月出現增長，表現也大幅優於市場預測中位數的月減 2.7%。

2020 年 2 月日本機械訂單統計 (圖片來原：日本內閣府)

對於當 (2) 月機械訂單的表現，日本內閣府維持先前看法，認為有在原地踏步的跡象。製造業的訂單金額月減 1.7% 報 3738 億日圓，非製造業 (不含船舶、電力) 的訂單金額月增 5.0% 報 4836 億日圓。

日本機械訂單統計 (圖片來原：日本內閣府)

在需求來源方面，民間需求月增 3.1% 報 1 兆 183 億日圓，官方需求月減 39.1% 報 2390 億日圓，外需月增 2.7% 報 8907 億日圓，代理商需求月減 2.7% 報 1196 億日圓。

此外，與去年同期相比，訂單總額則是出現 7.7% 的減少。

日本機械訂單統計 (圖片來原：日本內閣府)

預估 2020 年 1-3 月的核心機械訂單將出現季減 2.0%。預估製造業會出現季減 1.0%，非製造業會出現季減 5.2%。

日本的機械訂單統計，是由日本內閣府統計日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單後，約在半年後才會交貨，也因為被記入設備投資額當中，因此該項數據也成為設備投資的先行指標。