傳日產美國廠裁員1萬人 延後復工至4月底

由於美國武漢肺炎 (COVIOD-19) 疫情愈加嚴峻，工廠復工依舊無法照計畫進行。《日經亞洲評論》報導，日產汽車 (7201-JP) 將裁減其在美國工廠的 1 萬名員工，裁員人數幾乎是該公司在美國的所有員工。

受影響工廠包含田納西州的 Smyrna 汽車工廠及 Decherd 引擎工廠、密西西比州 Canton 汽車工廠，田納西州廠主要負責運動休旅車 (SUV)、房車 (sedans) 和電動車 (EV) 生產，密西西比州廠則負責 SUV 和商用車生產。

根據日經報導，儘管一旦工廠復工，日產仍將重新雇用這批員工，但在這之前，受影響的 1 萬名員工無法獲得任何薪資，只能藉著領取失業津貼度日。

日產此前宣佈北美工廠自 3 月 20 日停產至 4 月 6 日，不過由於北美疫情始終未見趨緩，日產決定將停產期限延長至 4 月底。

除了美國工廠外，日產還計劃針對約 6000 名英國員工進行大規模裁員，並針對西班牙巴賽隆納廠的 3000 名員工進行裁員，目前尚未傳出相關裁員細節。

此外，另一日本汽車大廠本田汽車 (7267-JP) 也宣布在美國實施無薪假，影響人數估計破萬人，包含其在俄亥俄州、阿拉巴馬州等五個汽車組裝廠。

為避免地區業務遭受疫情衝擊，汽車製造商紛紛採取相應行動。

通用汽車 (GM-US) 宣布，將針對其在美國及海外地區員工實行延後支薪 20%，影響人數約達 6.9 萬人，飛雅特克萊斯勒計劃未來三個月內調降員工薪資，降幅最高達 20%，不過該公司也表示將在一年內償還。