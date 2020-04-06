挽聲譽 中國海關總署：出口醫療劣質物資將重罰

近期有外媒報導指出，中國出口至荷蘭、西班牙和土耳其等國的醫療用品中，陸續發現品質不合規定，中國海關總署對此指出，對於出口醫療物資有摻雜不良品、以假亂真等情事，一律停止出口，並沒收違法所得，並處貨品金額 50% 以上三倍以下罰款。

同時，中國商務部也在記者會上表示，部份媒體將不良品「完全」歸咎於中國品質出問題並不公平，產品存在問題原因是有多方面的，例如，中外對於產品品質標準不同，或使用習慣上存在差異，甚至使用者操作不當也能引發一些產品出現問題。

此外，中國也有求證相關國家對於中國出口的醫療物資品質是否有問題，而荷蘭衛生官員在推特上表示，中國「新」到貨的一批口罩品質符合荷蘭官方標準，並且已經送至相關單位。中國商務部也強調，中國也會負起責任，嚴格把關出口產品。

中國商務部透露，截至 4 月 4 日，中國已與 54 個國家、3 個國際組織簽署醫療物資商業採購合約。而從 3 月 1 日到 4 月 4 日，中國在檢驗後出口重要防疫物資總值人民幣 102 億元，包含口罩約 38.6 億個，金額人民幣 77.2 億元；防護衣 3752 萬件，金額人民幣 9.1 億元；紅外線體溫器 241 萬台，金額人民幣 3.31 億元；呼吸器 1.6 萬台，金額人民幣 3.1 億元；武漢肺炎病毒檢測試劑 284 萬盒；護目鏡 841 萬副。

