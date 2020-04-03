重磅！中國人行：中小銀行降存準率1個百分點 釋4000億人民幣活水

週五 (2 日) 中國人行宣布，對中小銀行 (農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和只在省級行政區域內經營的城市商業銀行) 定向下調存款準備金率 1 個百分點，將分別於 4 月 15 日和 5 月 15 日分兩次實施，每次下調 0.5 個百分點，共釋出長期資金約人民幣 4000 億元。

此外，中國人行決定自 4 月 7 日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從 0.72% 下調至 0.35%。

中國人行表示，配合國家政策需要，靈活執行穩健貨幣政策，政策著重在支援經濟恢復社會發展，注重定向調控，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模成長與經濟發展相配合，為高品質經濟發展和供給側結構性改革營造適當的貨幣金融環境。

中國人行提到，自 2008 年超額準備金率從 0.99% 下調至 0.72% 後，一直未做調整。這次人行將超額準備金利率由 0.72% 下調至 0.35%，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行能為實體經濟做出更好的服務，特別是放款給中小微企業。

這次中國人行定向降準市場早已預期，因為在最近一次的中國國務院常會中就已提到，要對中小銀行實施定向降準。而專家分析一般在中國國務院明確指示下，中國人行會在幾天內就推出政策。