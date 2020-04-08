武漢解封後：專家憂無症狀感染者恐引發第二波疫情

在封城 76 天後，本次 COVID-19 疫情起源的中國武漢市週三 (8 日) 解除封城管制。但這一情況也引來許多憂心，擔心無症狀的帶原者可自由移動，恐怕引發第二波感染潮。

中國最早發布的確診人數中，並不包括無症狀的感染者，但週二晚間公布的數據中，自週日達到峰值以來，大多數無症狀病例的數量幾乎增加了一倍，恐怕會因為解封而帶來第二波疫情。

摩根大通 (JP Morgan) 發布報告亦認為，中國各地首波的確診病例高峰可能只是開始，未來還可能出現第二波、第三波的感染，目前主要問題在於，第二波以後的感染狀況有多嚴重。

小摩認為疫情將有多輪爆發 (圖表取自 Zero Hedge)

以過去的西班牙流感來說，第一波的大流行未造成大量死亡，反而第二波疫情嚴重，感染人數多達 5 倍，死亡率也飆升。但摩根大通認為，第二波之後的會減緩，無論感染情況及死亡率都會降低，主要是人們的風險意識提高，政府也更有應對經濟。

截至週一 (6 日) 為止，武漢是中國受災最嚴重的地區，占中國確診病例的 61%，死亡 2571 例，占全國死亡人數的 77%。

(圖表取自 Zero Hedge)

依中國發布數據，在過去 3 週，武漢僅發布了 3 例新的病例，包括海曼資本 Kyle Bass 等人均公開質疑，認為數據不可信，美國總統川普也多次表達不信任。與此同時，根據《華爾街日報》的最新兩項研究估計，武漢市 2 月份的累計感染總數已經超過了 12.5 萬人，人們普遍猜測武漢的實際感染人數可能公布數的兩倍以上。

香港大學研究認為，中國曾六度修改確診指標，如果中國在疫情初期能廣泛篩檢，2 月 20 日為止，中國可能有 23.2 萬人感染、其中 12.7 萬為武漢居民。

哈佛大學公共衛生學院教授 Lin Xihong 最近合著的報告指出，估計到 2 月 18 日，武漢市累計發生 125959 病例，每天至少有 59%「不確定」的個案，最有可能是因為他們沒有症狀或只有輕微症狀。

外界的疑慮，加上新的無症狀病例的報導，引發了人們對潛在的第二波感染浪潮的擔憂。

雖然武漢對出城仍設置了重重健康限制，不過根據中國國家鐵路運營商估計，僅在週三，就有超過 55000 人乘火車離開武漢。

哈佛大學教授 Lin Xihong 認為，第二波浪潮的程度將取決於，在發現和隔離那些無症狀的病例所採行的策略。