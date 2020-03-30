無限QE提振市場信心 高收益債資金流出緩和

肺炎疫情持續延燒，各類型資產遭逢齊頭式賣壓，但在各國央行傾力推出救市政策之下，投資人情緒略為回穩；根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，雖然三大信用債市上周仍呈現淨流出狀態，但皆已較前一周收斂，其中高收益債市淨流出金額更收斂至 5 億美元，為三大債市最為緩和者。

歐美新冠肺炎疫情持續升溫，然而在美國聯準會 (Fed) 與歐洲央行 (ECB) 皆表態願意取消購債上限激勵下，債市流動性有所緩解，安聯投信指出，整體債市表現較前幾周轉佳，除政府債券外，包括投資等級債與高收益債等指數上周也都出現一定漲幅，其中，美國投資等級債與高收益債單周更是繳出 5% 以上漲幅，短線內信心逐漸回穩。

根據彭博統計，近一週主要債券指數中，ICE 高收益債券指數回彈，相關指數漲幅約有 3~4% 之間，相對比美國政府債券指數的漲幅較多，可見日前高收益債市的疲態略見收斂。

資料來源：彭博資訊，以上採取 ICE、JP 債券指數報酬率，統計至 2020/03/27，富蘭克林華美投信整理。

富蘭克林華美投信認為，各國央行陸續釋放貨幣政策、降息或振興經濟的刺激方案，逐漸止穩股債市場的疲態，未來各國控管疫情的進度與速度，以及藥物與疫苗研發之進度將是穩定投資人信心的關鍵。

由於近期新冠疫情將進入全球爆發階段，富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，此將考驗各國防疫應變與醫療能力，而原油市場快速反映價格戰與需求利空，接下來需觀察四月間國際疫情能否達到高峰後趨緩，如同等待隧道盡頭曙光。

張瑞明表示，美國能源產業歷經 2014~2015 年價格戰 1.0 的產業淘汰後，發行家數已大幅下滑，而企業的利息保障倍數，也高於 2015 下半年的水準，如今 OPEC 與俄羅斯再度向美國能源商下戰帖，信用風險威脅應小於上一波能源價格戰，而整體美高收仍可望保有相對股市的抗震特性，加上經過 2015 年油價修正的淘汰後，目前相關業者體質較佳。惟風險考量上，仍須持續留意國際原油價格與物價的變動、新冠疫情擴散或收斂程度，作為是否加碼進場的依據。