晶片需求撐腰！三星Q1營業利益優於預期

三星電子週二 (7 日) 公布第一季營業利益年增 2.7% 至 6.4 兆韓元 (52 億美元)，優於市場所料，反映在家上班和遠距教學的需求刺激晶片銷售成長，彌補武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對智慧手機和電視業務的衝擊，三星股價盤初勁揚。

三星盤初一度大漲 3.1%，目前漲幅維持在 1.75%。

三星股價走勢圖 (來源: Investing.com)

三星電子第一季初估營業利益為 6.4 兆韓元 (52 億美元)，Refinitv SmartEstimate 分析師預估維持在去年同期的 6.2 兆韓元。

第一季初估營收年增 5% 至 55 兆韓元，約略符合分析師預測的 55.6 兆韓元。

三星是率先公布第一季財報的科技業巨人之一，完整的第一季財報將在本月稍後公布，屆時包含淨利和各部門業績。

三星 3 月曾表示，武漢肺炎疫情可能衝擊智慧手機和消費電子產品今年的銷售，不過資料中心的需求可能帶動記憶體晶片市場復甦。

分析師說，武漢肺炎疫情促使企業啟動在家上班或異地辦公，市場對雲端運算或影音串流等網路服務需求大增，記憶體晶片價格上漲。DRAMeXchange 資料顯示，DRAM 晶片價格自 1 月以來上漲逾 3.5%。

野村證券南韓研究部門主管 CW Chung 說，記憶體晶片價格第一季持續上漲，第二季漲勢甚至能加速，他並看好南韓半導體出口前景，認為 4 月外銷可能比去年同期增加。

CW Chung 表示，儘管手機在內的消費電子需求減緩的可能性日益升高，但記憶體晶片業績有望保持強勢，因為疫情推升了在家上班和線上教學的需求，企業搶先一步採購庫存。

但 CW Chung 也說，如果疫情延續下半年，就可能影響記憶體晶片的供給和需求動態，尤其是晶片平均銷售價格強勁的趨勢。

而據 Strategy Analytics，受疫情影響，2 月全球智慧手機銷售年比大減 38%。