不畏疫情！三星仍看好半導體需求 估表現優於去年

南韓三星電子於週三 (18 日) 表示，雖然武漢肺炎 (COVID-19) 的全球大流行令人感到擔憂，但三星仍認為，今年的半導體需求仍將出現成長。

根據《韓聯社》週三 (18 日) 報導，三星 DS (半導體) 部門長金基南在年度股東會議上表示，雖然「外部的不確定因素」仍會在今年不斷的持續下去，然而全球的半導體需求仍將出現成長。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

金基南說道：「我們期盼在 AI 人工智慧以及汽車半導體產業的擴張，還有資料中心的投資與 5G 網路建設的帶動下，全球的半導體需求能夠出現增長。」並表示三星「集中在製程升級的投資正進行當中。期望與去年相比，記憶體晶片產業會在今年趨於穩定。」

金基南也強調，今年三星將聚焦在科技研發，以發展新世代的晶片生產。像是第 4 代 10 奈米級 (1z nm) 的 DRAM 製程，以及第 7 代的 V-NAND。

另外在晶圓代工市場方面，金南基則表示三星計畫用 5 奈米製程來進行晶片量產。同時也會進行 3 奈米製程的研發，以鞏固其在半導體製造科技上的領先地位。

還有在系統 LSI 業務方面，三星也打算提高在 5G 和高解析度感光元件的市場競爭力。

去年由於記憶體行業低迷，導致三星的半導體業務表現不佳。該公司半導體部門的收益在 2019 年度出現年減 25% 報 65 兆韓元 (約 510 億美元)，營利更大跌 68.5% 至 14 兆韓元。