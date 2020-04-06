疫情趨緩重建投資人信心 亞洲股市自低點漲逾20%

由於武漢肺炎 (COVID-19) 的全球死亡病例數逐漸趨緩，疏緩了投資人的不安情緒，並促使亞洲股市大幅上漲。包括南韓、菲律賓、及印尼等國股市皆較前次低點上漲超過 20%，且進入「技術性牛市」。

肺炎疫情於近日來逐漸趨緩，不僅美國疫情重災區紐約州的死亡病例數呈減少趨勢，義大利的死亡病例數亦創下兩週來最低。美國總統川普表示，美國的肺炎疫情已開始趨於穩定。

除此之外，市場預期沙烏地阿拉伯、俄羅斯、以及其他主要產油國，將有望針對減產達成協議，並有助於國際石油價格的穩定性。各種利多消息推動 MSCI 亞洲指數上揚，並自 3 月的低點大幅上漲了 12%。

MSCI 亞洲指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

韓國 Kospi 指數於週一 (6 日) 上漲 3.9%，且自 3 月 19 日低點上漲 23%。三星電子 (005930-KR) 股價則上漲了 3.6%。

韓國 KOSPI 指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

IG Asia Pte 市場策略師 Jingyi Pan 表示，雖然外部需求的疲弱仍對南韓經濟造成衝擊，但受惠於肺炎疫情的趨穩，對於該國的市場信心具有提振作用。

菲律賓 PSEI 指數於週一 (6 日) 上漲了 4.2%，並自 3 月 19 日的低點上漲了 20.5%。由於市場預期菲律賓將延長封城措施的實施期限，因此疏緩了投資人對於疫情擴大的擔憂。

菲律賓 PSEI 指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

印尼雅加達綜合指數 (Jakarta Composite Index, JCI) 於週一 (6 日) 上漲了 4.1%，且自 3 月 24 日以來上漲了 22%，並進入「技術性牛市」。

PT MNC Sekuritas 的研究主管 Thendra Crisnanda 表示，由於目前印尼的股市估值相當低，對於長期投資者而言是個進場的好機會，因此，促使資金於近日湧入印尼股市並推升指數上揚。

印尼雅加達綜合指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

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