三星：將進一步擴展數位看板、晶圓代工版圖

武漢肺炎 (Covid-19) 疫情持續延燒，對製造業帶來衝擊。三星電子作為全球最大的記憶體晶片、手機、顯示器和設備製造商，也因此遭受打擊，儘管如此，在家工作模式在短期內推升了雲端、數據中心相關需求，該公司第一季財報獲利優於預期，而三星電子也正積極增強自家數位看板和代工業務。

據韓媒《Business Korea》報導，三星電子的英國子公司將為數位看板的客戶提供免費的遠端管理解決方案，為期 6 個月，直到今年的 10 月，以確保相關業務不會因疫情而造成問題。

而通過這項解決方案，使用三星數位看板的公司可以進行遠端監控、管理、更新看板內容，無需親自前往站點，此外，這項方案也可以檢測高達 40 多個硬體錯誤、診斷問題並告訴用戶如何解決問題。

另一方面，三星電子也正在進一步加強晶圓代工領域中與全球公司的合作。最近，三星電子與全球最大晶片設計工具供應商新思科技 (Synopsys) 合作，共同開發了基於 5 奈米工藝的系統單晶片 (SoC) 設計工具，以及自主 AI 晶片設計程式 DSO.ai 的解決方案。

三星電子代工部門設計服務副總裁 Park Jae-hong 表示：「DSO ai 的開發通常需要多位專家花費一個多月的時間完成，而我們只需要三天的時間。」

三星電子於 2019 年舉行的論壇中，宣布打造名為 SAFE(Samsung Advanced Foundry Ecosystem) 的完整生態圈，搶攻系統廠釋出的特殊應用晶 (ASIC) 訂單，並介紹了與 ARM、Cadence、以及 Synopsis 等公司在代工業務上的合作關係。三星表示，與設計專家的合作對於在未來開拓更多的系統領域 (如智慧型手機和自動駕駛汽車) 至關重要。