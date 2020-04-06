房市等待報復性出量？專家：價格難樂觀

雖然新冠肺炎影響房市，戴德梁行董事總經理顏炳立仍然看好土地市場，表示土地市場將「逆疫」而行，至於其他市場，他則認為只要在半年以內疫情能夠得到控制，將會產生報復性的出量，但是價格恐怕無法樂觀。

顏炳立表示，除了土地市場「逆疫」而行，辦公市場則是堅挺「抗疫」，飯店市場確診「搏鬥」，店面市場確診「觀察」，住宅市場緊盯「防染」。

他進一步分析，辦公市場因為台商回流，供給少，地段好、品質好的產品仍有台商積極買進；飯店市場隨著疫情的升高，可能已經必須要使出渾身的策略來吸引住房，入不敷出，關門倒閉也在預期當中。

而店面市場，顏炳立則認為大家不敢外出消費、用餐，餐廳也幾乎是苦撐停擺，其他的購物中心、人多的地方更不用講了，若是延續了半年，造成的影響恐怕令人不敢想像。住宅市場部分，他則分析過去四年是剛性，未來四年也是剛性，要觀察疫情是否會影響到已經慢慢成型的自用買氣。

顏炳立認為，只要在半年以內疫情能夠得到控制，飯店、店面、住宅等產品將會產生報復性的出量，但是價格恐怕無法樂觀。

對於疫情現在對房價的影響，顏炳立認為目前看起來，賣方市場仍然任性堅持高價格，而不願意降價求售，顯然都還是對疫情的變化樂觀期待，時間也許會讓買進賣出的價格決定加快，讓雙方在疫情下能夠成交，這也是疫情下對於房市的一個好的結果。

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