〈房產〉北市逾40年房屋逾30萬戶 改建熱區估在大同及萬華

台北市老屋、危房數量持續成長，隨著《危老條例》申請重建中的 10% 時程容積獎勵將在今年 5 月 9 日截止，催出危老送件熱潮，北市屋齡 40 年以上房屋有 30 萬戶，建經業者估計，危老重建未來 10 年內仍是市場關注焦點，尤其北市大同、萬華區將更是焦點熱區。

六福旅遊集團 (2705-TW) 旗下的六福客棧屋齡 47 年，以及 41 年歷史的馥敦飯店南京館，分別申請危老重建計畫，並獲通過、得到重建容積獎勵，兩案共通點屋齡都超過 40 年；不過，統計數字來看，台北市房屋平均屋齡已超過 33 年，其中超過 40 年以上的房屋將達 30 萬戶。

安信建經依內政部不動產資訊平台統指出，去年第 4 季全國房屋稅籍住宅屋齡中，台北市屋齡 50 年以上的危老建築數量近 7.8 萬棟，其中大同區占比 20.78%、萬華區 15.7%，分居一、三名；另外，根據台北市地政局公布 2020 年公告地價與現值，大同區、萬華區因西區門戶計畫及都更的推動，平均調幅 2.54% 及 2.3%，排名在前三名，以這兩項數據來看，大同區、萬華區的老社區增值空間不菲，具改建價值，安信建經收到的危老個案中大同、萬華區的比例亦偏高。

安信建經以負責承作的大同區「延平北路案」為例，連三棟透天老宅並排同列，其中一棟屋齡就將近 90 年，加上早期政府未強制實施建物所有權登記制度，造成現今住戶間使用權與產權難以界定，因而增加重建整合的困難度。

安信建經指出，去年受理 4 件危老個案，均是地主自建需求，張峰榮分析，老屋在結構體嚴重破損的狀況下，造成居住風險大，相對讓地主戶改建意願越發積極，尤其超過 50 年以上的高齡透天宅，將是危老重建首推的核心區域。