〈房產〉3月六都買賣移轉棟數雙增 桃園市表現最亮眼

全台六大都會區今 (1) 日分別公布 3 月「建物買賣移轉棟數」，其中交易量最大為新北市 4849 戶，而移轉棟數成長幅度最高為桃園市 3676 棟，拿下六都移轉數后冠，月增 20.7%，年增率 36.6%。合計全台六都移轉棟數為 1 萬 9824 棟，月增 9.9%，年增 7.8%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，3 月六都買賣移轉棟數月增 9.9%，其中台北市月增 6%，新北市月增 8.7%，桃園市月增 20.7%，台中市月增 0.8%，台南市月增 8.3%，高雄市月增 17.1%。謝志傑表示，由於房市交易與登記往往有 1 個月左右時間差，所以 3 月買賣移轉棟數反映的是 2-3 月初的交易市況，當時受疫情影響較小，因此交易量仍呈現增加的狀態。

與去年同期相比，3 月全台六都買賣移轉棟數增加 7.8%，其中台北市年增 20.8%，新北市年增 5.1%，桃園市年增 36.6%，台中市年增 18.7%，台南市年減 4.9%，高雄市年減 18.9%。謝志傑說， 3 月的買賣移轉棟數呈現北溫南涼，台中以北的縣市除了新北市之外都有 10% 以上的增幅，而台南、高雄則因為去年新屋交屋墊高比較基期，使今年買賣移轉棟數呈現年減的狀況。

桃園市在 3 月買賣移轉棟數為 3676 棟，月增 20.7%，年增 36.6%，謝志傑表示，桃園市近年來推行許多公共建設及社福政策，吸引許多脫北者前往看屋，而傳統的購屋熱區，桃園區及中壢區與去年同期相比共成長 668 棟，應有部分為建案交屋，整體而言，桃園市為六都中表現最佳的縣市。

高雄市 3 月買賣移轉棟數為 3088 棟，月增 17.1%，年減 18.9%，謝志傑強調，高雄市本月交易量其實與去年第 4 季差距不大，但去年同期有橋頭區大量新屋交屋，暴增 560 戶，加上去年九合一選後市況熱絡，基期相對較高，讓買賣移轉棟數呈現衰退。

進一步觀察今年 1-3 月六大都會區買賣移轉棟數年增 6.8%，其中台北市年增 16.8%，新北市年增 4.4%，桃園市年增 28.3%，台中市年增 12.5%，台南市年減 2.6%，高雄市年減 13.9%，謝志傑說明，今年 3 月開始為疫情逐漸由中國往全球擴散的階段，而台灣疫情控制的相當不錯，第一季房市受影響有限，但隨著時間拉長，疫情對於經濟的影響將愈來愈大，房市也難免受衝擊，第 2 季恐怕難樂觀看待。

謝志傑指出，全球疫情仍在持續擴散，各國陸續實施鎖國、封城等政策，眾多產業受到影響，經濟情勢相當悲觀。在國際經濟衰退的狀態下，台灣的產業也無法倖免，未來失業及無薪假的人數恐持續成長，民眾憂心無法負擔房貸，消費信心降低，並將原有的購屋計畫往後遞延。