首季房產兩樣情！ 商用不動產觀望 土地買賣金額創新高

受武漢肺炎衝擊，商用不動產交易市場觀望心態濃厚，促使買氣較去年大跌，第 1 季交易額僅 129 億元，約為去年同期的六成。但土地買賣市場相對熱絡，首季因有世貿三館地上權挹注，單季交易額一舉衝破 800 億元，再創歷史新高。

高力國際研究部統計，2020 年第一季商用不動產交易達 129 億元，交易類型仍以工業地產為主力，首季交易額為 103.9 億元，佔首季比重逾 80%；其次則是辦公室、交易額約 13.4 億元，不過各類型商用不動產中僅零售店面本季 7.9 億元，相較去年同期增加，其餘類型均呈現衰退格局。本季商用不動產最大推力仍是自用目的為主的製造業，出手金額約 65 億元，佔整體比重約 50%；金融保險也出手 11.2 億元，為第三大買家。

雖然商用不動產投資動能受到疫情衝擊，但土地買氣仍相對強勁，高力國際研究部統計 2020 年第 1 季成交總額因有世貿三館的挹注，單季土地成交額高達 842 億元，為調查以來歷史新高。高力國際研究部董事梁儀盈分析，土地為建商及廠商生產長期必備原料，較不受短期衝擊，因此土地交易依然熱絡，尤其六都土地交易更貢獻了全台 96% 的交易量，顯見各方人馬持續布局六都的企圖心，尤其精華地段更是如此。

而信義區指標大案世貿三館地上權吸引四家金融壽險業進場，最後由南山人壽以 312.76 億元順利得標，換算每坪地上權單價約 644 萬元 / 坪，這也是南山人壽繼南山廣場，以及去年信義行政中心後，再次搶進信義計畫區；合計南山人壽已斥資 741.45 億元的購地成本於信義區獵地。

高力國際董事總經理劉學龍認為土地為長期儲備的操作策略，尤其世貿三館又是台北市信義計畫區內稀有的地段，加以基地方整商業開發可塑性高，本次順利吸引四封標單，仍代表投資人及開發商對於長遠的商業開發仍具信心，而未受到短期疫情紛擾的影響。

以全台來看，台北市因有指標大案的加持，穩居第一季土地交易王，總交易金額達 466 億元，除了世貿三館之外，北投與南港等新興發展區也持續吸引建商目光。其次為台中市的 164 億元，光是七期的交易總額便達 134 億元，佔全台中市比重約 82%，其中以興富發斥資 85.76 億元標得台中市惠國段土地為刷新台中市土地成交新紀錄。至於買進土地用途，其中非住宅區土地交易額達 598 億元，占整體超過七成。

整體而言，黃正忠認為本次新冠肺炎疫情使得投資人觀望期較長，影響決策速度；在市場持續盤整下，商用不動產可望有較大的議價空間。各研究機構紛紛下調全球暨台灣 2020 年的經濟成長預測，各國央行也紛採寬鬆貨幣及財政政策，以刺激市場；台灣央行同樣將重貼現率降至 1.125%，為 2008 年以來最低利環境，高力國際認為此舉也是穩定市場，信心喊話的表現。