北市稽查329檔期建案　不合格率竟達100%

台北市地政局表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，329 檔期預售屋銷售情形冷清，看屋人潮少，但北市地政局納管的預售建案契約備查件數，至今已破兩百案，顯示建商推案仍有持續，因此地政局在 3 月 25 日至 27 日，聯合法務局、消保官及建管處到預售建案實地查核，沒想到稽查了 6 個建案，都有不合格的項目。

地政局表示，本次預售屋聯合稽查，總共實地查核 6 個建案，分別是璞真建設興建的「一方璞真」、將作建設股興建的「將作民生鉑月」、長虹建設興建的「松德長虹」、玖祐建設興建的「玖原青」、捷順國際開發興建的「敦南好好」，以及博德開發興建的「志榮 BR4」。

其中在定型化契約的部分，只有「將作民生鉑月」預售建案契約已完成備查，現場查核也符合規定，但其他 5 個建案的預售建案契約都不合格。地政局表示，有些建案契約的應記載事項條款錯綜複雜，就連消保官審閱時也頻搖頭直稱不容易看，對一般人而言又如何看得懂。

台北市地政局長張治祥強調，針對上述建案定型化契約條款違反應記載部分，地政局業已要求限期改正，未來若限期改正而屆期不改正者，就會依照消保法規定，開罰 3 至 30 萬元；如果再次限期改正還是沒有改正，就會處罰 5 至 50 萬元。

此外，地政局公布資料也顯示，這次的查核，在「不動產經紀業業務」部分，六個建案全都不合格。

張治祥表示，預售建案的銷售現場屬「非常態」營業處所，經常可見代銷業者便宜行事，沒有真正地依規定辦理。本次查核發現「一方璞真」的代銷業者新聯昌廣告、「松德長虹」的代銷業者璞煦廣告、「玖原青」的代銷業鼎富廣告、「志榮 BR4」的代銷業海悅開發，都沒有完成分設營業處所及經紀人員備查；另外「將作民生鉑月」的代銷業者信義房屋營業員，沒有全部辦理備查及公會證書過期；「敦南好好」的代銷業海沃創意行銷，經紀人未辦理備查。

張治祥表示，「松德長虹」的代銷業者璞煦廣告，雖已經地政局提前通知準備，但業者在現場仍未提供已簽約契約書、預購單等相關資料受檢。如果業者限期未提供，就會依照消保法第 17 條、第 57 條及不動產經紀業管理條例第 27 條、第 29 條規定，開罰 3 萬至 30 萬元。

張治祥也說，「玖原青」的代銷業鼎富廣告，不動產說明書與定金收據無經紀人簽章、廣告未註明經紀業名稱，這個違規部分也將依不動產經紀業管理條例規定裁罰。



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