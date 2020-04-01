市場惜售！投資人深信COVID-19危機總會過去

根據幾項調查，隨著 3 月結束，投資者越來越擔心美國經濟和股市，但他們卻還沒準備好拋售持股。

花旗調查的機構法人客戶絕大多數預期經濟低迷，且 2020 年獲利會再進一步下修，但他們對股票較樂觀，約莫 70% 機構客戶認為股市上漲 20% 的可能性大於暴跌 20% 的可能性。

花旗報告指出，「有趣的是，儘管經濟衰退的恐懼存在，還是有 80% 的人想將新現金投入股市，且 85% 以上的人認為大型股表現出色，65% 以上的人認為成長股優於價值股。」

根據該報告，這些投資者持有的投資組合中，現金部位比例中值為 10%，高於 2008 年晚期的比例。

那些撤資場外的投資者是為了將資金挹注至更動蕩且急需資金的市場，大盤於 2 月中旬股市登上歷史高點後一路下墜，3 月遁入熊市，因為武漢肺炎大流行使全球經濟泰半停滯不前，並導致美國請領失業救濟金人數創新高。

瑞銀 3 月 21-24 日針對高淨值投資者的調查也顯示類似結果，投資者看法保守。

多數受訪者對 S&P 500 持負面前景看法，但僅有 24% 受訪者認為看不到投資機會。34% 認為現在是買進的時刻，另有 42% 表示他們會再等一波回檔，然後再買進。

瑞銀美洲區總裁 Tom Naratil 表示，「不管是股市還是經濟，他們顯然對近期感到悲觀，但他們卻對長期經濟抱持樂觀。」

總體而言，69% 投資者預期未來 12 個月會陷入經濟衰退，但僅有 11% 投資者計畫降低投資。約有 46% 受訪者認為武漢肺炎危機在 6 月下旬之前就會結束，此較 3 月調查時的數據下降 6 個百分點。

可以肯定的是，投資者在經濟低迷期間持有積極正面情緒，這顯示股市還沒觸底，最後一波恐慌性拋售之後還沒有到來。花旗指出，「恐慌 / 興奮模型才剛走到絕望的邊緣，但還沒有越過它。」

富國和蓋洛普銀行在 3 月 17-19 日的調查顯示，儘管股市自史上高點下挫 30%，許多投資人仍認為還沒有必要尋求專業人士協助，他們很有信心能夠度過低迷時期。

投資額超過 10 萬美元的投資者中，只有 20％受訪者表示在最近的低迷期曾詢問過金融顧問，而投資額相較低的投資人只有 7% 接洽過顧問。

甚至那些諮詢過顧問的投資者也偏向買進或持有股票，而非拋售。總體而言，在蓋洛普調查中，只有 4% 投資者認為現在是出售股票以保障資產價值的時刻。該調查中不同年齡層的答案變化不大。

貝萊德：一旦開始復甦 就是巨大機會！

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 認為，經濟將自武漢肺炎大流行中復甦回來，一旦開始復甦就會有「巨大」的機會。

「在我從事金融工作的 44 年中，從未經歷過這樣的事情。」他提到武漢肺炎疫情對人類、各種市場和企業造成的損失日益擴大。

「儘管如此劇烈，我仍然堅信經濟將穩步復甦，部分是因為這情況不像一般典型的金融危機那樣存有一些復甦障礙。各國央行迅速應對信貸市場的問題，且各國政府現在也積極執行財政刺激措施。」例如，美國川普總統上週簽署了 2 兆美元的刺激措施，此前 Fed 也採取一系列行動來穩定企業和金融市場。

Fink 認為，本月股市暴跌為一些客戶創造了買進的機會，但也謹慎表示，「現在不可能知道市場觸底了沒，而負債沉重的企業可能在未來幾週會陷入困境。」

「對於某些客戶而言，近期的拋售創造了一個具吸引力的機會，能重新平衡進入股市。事實上，我們很多客戶，尤其是普遍大量配置在固定收益的客戶，正在尋覓增加股票配置的機會。」