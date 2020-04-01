利空不斷 IATA：全球航空業預計Q2虧損390億美元

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對旅遊航空帶來重大衝擊，國際航空運輸協會 (IATA) 預期，在截至 6 月 30 日的第二季中，航空公司可能消耗掉 610 億美元的現金儲備，第二季淨虧損可能為 390 億美元。

根據 IATA 的數據顯示，在旅遊禁令持續的情況下，第二季需求將下跌 71%。此外，與 2019 年相比，2020 年全年需求預期將下跌 38%，全年營收將下跌 2520 億美元。

IATA 總幹事 Alexander Juniac 表示，航空公司很難迅速削減成本以應對疫情帶來的衝擊，除了不可避免的成本外，由於政府對旅行的限制導致大量行程遭到取消，航空公司不得不退還已售出但未使用的機票，航空業在第二季債務總計估將達到 350 億美元。

IATA 預期，截至今年 6 月底，航空公司很可能消耗掉 610 億美元的現金，第 2 季淨虧損恐達 390 億美元。

Juniac 表示，幾個國家政府正在對該產業做出積極措施，提供特定財務或監管援助的國家包括哥倫比亞、美國、新加坡、澳洲、中國、紐西蘭和挪威。

Juniac 說道：「在這個異常的情況下，旅行和旅遊業基本上被關閉了，航空公司需要營運資金來維持其業務。加拿大、哥倫比亞和荷蘭等國通過允許航空公司提供代金券來代替現金退款，極大地促進了該行業的穩定性。」

IATA 也表示，預計航空業第二季仍將面臨大範圍的封鎖，第三季也將持續呈現疲軟，政府的財政措施和央行的舉措預期將從第四季開始帶動旅行需求的成長。