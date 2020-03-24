危機入市? 避險基金大咖砸25億美元買股 押注美經濟復甦

執掌 Pershing Square Capital Management 的避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 負責人表示，自己已對美國經濟下了「復甦的賭注」，包括提高手中幾檔股票的持股，以及重新買進星巴克 (SBUX-US) 等股票。

這位億萬富豪投資人週一 (23 日) 表示，已經取消所有為 Pershing Square 部署的對沖部位，這些部位意在抵銷新型冠狀病毒疫情的影響。

過去 10 到 12 天以來，艾克曼利用這筆收益重新投資手中部分持股，包括星巴克、Lowe’s(LOW-US)、希爾頓 (Hilton Worldwide Holdings)(HLT-US) 和股神巴菲特的波克夏公司 (BRK.A-US)，逢低買進這些股票。

艾克曼接受彭博專訪說：「這是我們目前最樂觀的賭注，我們都看多美國經濟，沒有看空。」

他說，有些股票被拋售過頭了。Pershing Square 正在研究諸如希爾頓等公司的現金流量，這些公司負債不多，正在調整未來 12 至 18 個月的獲利預估，但這些只讓公司價值折損約 5%，而非 50%。

希爾頓股價走勢。(來源: Investing.com)

Chipotle、Zoom 漲勢過於瘋狂

艾克曼也說，有幾檔股票已經漲到近乎瘋狂的價位，他現在買不下手，例如連鎖餐廳 Chipotle 和雲端視訊軟體 Zoom。

他說，有些公司將因為疫情，在非常長遠的未來成為受益者。例如在居家防疫政策下，送餐 app 需求上升並嘉惠 Chipotle。Zoom 也因為視訊會議需求激升，今年來股票飆漲 130%。

艾克曼並重申先前說法，呼籲聯邦政府未來 30 天應該全境封鎖，而不是讓各州自行其是，各自實施自己的抗疫措施。他對川普政府有了深厚的信心，表示川普團隊已經走上正確的方向。不過他並未掌握任何有關聯邦政府動向的內幕消息。

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