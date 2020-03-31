COVID-19大流行後 誰將崛起？大摩清單在此

摩根士丹利週一報告指出，少數幾家企業能從武漢肺炎 (COVID-19) 大流行過後崛起，但其他企業可能會變弱。

摩根士丹利認為「低迷期後能轉強的企業」：

亞馬遜 (AMZN-US)、Uber(UBER-US)、谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US)、慧優體 (WW-US)、Chewy (CHWY-US)，以及線上遊戲公司動視暴雪 (ATVI-US)、Take-Two Interactive (TTWO-US)、Zynga (ZNGA-US) 和 Glu (GLUU-US) 。

摩根士丹利認為「低迷期後會變弱的企業」：

Yelp (YELP-US)、Quotient Technology (QUOT-US)、 Groupon (GRPN-US)、Casper (CSPR-US)，以及旅遊住房線上服務網站 Trivago (TRVG-US) 和 Expedia (EXPE-US)。

總體而言，分析師認為，消費者可能會長期轉向網購雜貨或寵物用品等必需品，有利電子商務網站亞馬遜和 Chewy。

分析師報告提到，「大眾在未來幾週到一個月內會感受到網購雜物和消費品的便利性，這有利於擴大新客戶的成長，這正是將企業回推成長的關鍵領域，以及自動運輸的滲透、更大的購物籃會讓消費者增加線上採買雜貨和消費品的預算。」

摩根士丹利也預期，廣告預算將快速返回谷歌和臉書。這陣子因企業縮減廣告開支，而使得谷歌和臉書營收受創。

與此同時，Uber 會變得更「像大眾工具，而非特有服務」，這會使其業務較同業更快回升。

然而，摩根士丹利認為，對中小型業務有高曝險的一些企業，例如 Yelp 和 Groupon 明年將難以復甦，因為大型同業提供更強大的產品。」

因全部重組而下滑的旅遊網站 Expedia，現在面臨流動性限制，且「長期不確定性更大。」