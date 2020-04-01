高盛：美國第2季GDP減幅將達34% 但有望迎來史上最強反彈

投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 現在對美國經濟變得更悲觀也更為樂觀，悲觀的是，美國經濟衰退的幅度將比預想更為嚴重，而樂觀的是，未來的反彈也有望創下史上之最。

高盛估計，受 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情影響，美國失業率將在今年晚些時候來到 15% 左右的峰值，遠高於早前預測的 9%。預測第 1 季 GDP 的跌幅為 9%，第 2 季將來到驚人的 34%，是自二次大戰以來最糟糕的時期。

但是，在暴跌之後，高盛看好第 3 季的反彈可來到 19%，這也將是史上最快的反彈幅度。

美國過去最糟的 GDP 表現 (圖表取自 CNBC)

高盛預計，在上週近 330 萬美國人首次申請失業救濟金之後，本週四發布報告時，這一數字將來到 550 萬。

高盛表示，這不僅意味著在短期內將產生更大的負面影響，而且也會加劇人們對收入與支出進一步不利影響的憂慮。另一方面，貨幣和財政政策都在大幅放鬆，這將某種程度趨緩這些第二輪效應，並促進未來的增長。

以全年數據來看，高盛認為，美國 GDP 將下降 6.2%，這是經濟大蕭條以來最糟的情況。

不過，高盛認為，財政和貨幣政策產生的經濟助力有望優於預期，推升大幅反彈。美國國會已經通過 2 兆美元的刺激方案，聯準會將基準利率削減至零，高盛預計，還會有專門支持州政府的方案推出。

目前美國政府發布社交距離指引，大幅降低了經濟活動，高盛認為，從 5-6 月開始將見到產能逐步恢復。高盛寫道，「我們預計製造業的復甦速度，將比服務業更快，因為工廠的開業時間可能會比非必須需服務企業更快。」