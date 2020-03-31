疫情引發市場動盪 標普警告：今年全球經濟增長恐趨近於零

標普全球評級 (S＆P Global Ratings) 週二 (31 日) 再下調全球經濟增長預期，並稱由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，今年全球經濟增長恐將趨近於零。

標普全球首席經濟學家 Paul Gruenwald 於研究報告中指出：「新冠病毒持續對全球經濟和金融市場造成異常影響，因此，我們預期今年全球經濟增長率為 0.4%，並預期在 2021 年反彈至 4.9%，經濟活動走跌幅度將非常劇烈。」

在疫情大流行以前，標普曾預期 2020 年經濟增長率為 3.3%，今日則大幅下調至 0.4%，估將創下 1982 年經濟衰退以來最低水平，當時全球經濟增長率估計為 0.43%，為 1929-1933 年經濟大蕭條以來最嚴重的金融衰退。

從地區來看，美國和歐洲是標普下修增長預期的關鍵地區，標普預期兩者將分別下滑 1.3% 和 2%，並預計，與今年 Q1 相比，美國經濟將在 Q2 萎縮 12%，且失業率有可能超過 10%，不過 Gruenwald 仍預期美國經濟有望在 2021 年反彈至 3.2%。

除了標普以外，聖路易斯 Fed 週一 (30 日) 預估，上百萬美國人恐因疫情危機而失業，失業人口恐高達 4700 萬人，換算失業率則為 32.1%，遠高於美國經濟大蕭條時期的高峰 24%。

新興市場也無法倖免，標普預期今年印度經濟增長將縮減 3.5%，中國則縮減至 3%，持續跌落 30 年低點。受疫情影響，印度政府 3 月 22 日宣布對全國實施為期 21 天的宵禁，影響約 13 億人口，為全球最大規模的鎖國措施。

標普於報告中強調疾病本身的高度不確定性，因此該機構的基準預期仍處在下行趨勢。

儘管如此，目前多數機構的預測仍取決於病毒傳播的嚴重程度，即疫情何時減弱，或是各國運作何時恢復正常，至今科學家在這些問題上仍無法取得共識，不過醫療衛生界目前估計大約落在 2-3 個月，或是 1 年以上。