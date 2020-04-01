〈紐約匯市〉Fed再祭流動性措施 美元下跌 日圓需求放緩

受到美國聯準會 (Fed) 新一波的流動性措施抑制，週二 (31 日) 美元止住漲勢，美元指數小跌 0.32% 至 98.970。隨著日本進入新的財政年度，貨幣市場對日圓需求放緩，美元兌日圓週二 (31 日) 下滑至 107.58。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情未停歇，日本政府上週四發布的 3 月份經濟報告評估日本經濟前景將陷入衰退，日圓走貶，美債 10 年期殖利率本週初持穩於 0.60% 區間後出現反彈，同時有助於美元兌日圓重回 109 水平。

週二美元兌日圓下滑 0.24% 至 107.56；美元兌瑞郎上漲 0.5% 至 0.9629，挪威克朗為本季度最大輸家，本季挪威兌美元匯價下滑了近 18%。

美國聯準會 (Fed) 週二 (31 日) 發布聲明表示，將與國外央行和貨幣當局建立臨時 FIMA 回購操作 (FIMA Repo facility)，幫助維持美國信貸、貨幣等金融市場穩定，預計 4 月 6 日上路，為期至少 6 個月。

隨著全球各地企業和政府美元，Fed 已聯合全球 14 家央行強化美元互換機制，試圖透過直接購買各種到期公債來維持美國公債市場的流動性。

隨著美元供應量的擴增，削弱美元漲幅，美元指數從上週初的三年多來最高水平 102.99，回落至上週五的 98.26 後，過去五日來美元累計跌幅達 3.05%，然而美元本季度仍強漲 2.8%。

豐業銀行 (Scotiabank) 駐多倫多首席外匯分析師 Shaun Osborne 表示：「Fed 替美元帶來足夠的供給，美元目前很難擴大漲幅」

同時美國 3 月份消費者信心指數跌至 2017 年來新低位，跌幅更創下 2011 年來最大，顯示政府為了防堵武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴散，導致數百萬人失業。

世界大型企業聯合會 (Conference Board) 週二發布的美國 3 月份消費者信心指數滑落至 120，下跌了 12.6 點。美國 3 月份消費者信心指數自 2 月修正後的 132.6 下降至 120，然彭博分析師預估中值為降至 110，依舊優於市場預期。

歐元兌美元 (圖片: INVESTING)

歐元兌美元下跌 0.11% 至 1.1034，美元資金和市場波動的大盤指標週二也從多年高位回落，三個月期歐元兌美元貨幣掉期利差兌美元匯率溢價罕見。

Danske Bank 的分析師認為，短期內全球風險穩定會支撐歐元兌美元落在 1.10 至 1.12 區間，下行風險落在 1.07 水平。

英鎊下跌至 1.2415 美元。上週五 (27 日) 信評機構惠譽 (Fitch) 調降英國主權信評展望一級至 AA-，持續打擊英鎊，週二 (31 日) 英鎊兌美元一度慘跌逾 1%。

週二 (31 日) 英國日內死亡病例增加了 27%，累計目前為止有 1801 例武漢肺炎死亡病例，比週日多增加了 393 人。

華盛頓西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示，Fed 努力的緊縮美元強勁漲勢，但市場認為美國和全球經濟第二季仍將持續惡化，因此投資人持有美元的意願依然很高。

中國製造業採購經理人指數數據優於預期，儘管人民幣兌美元匯率堅挺，但澳幣兌美元匯率仍下跌了 0.54%，至 0.6140 美元。



截至週三 (1 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 98.970。-0.32%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1047 美元。-0.11%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2415 美元。-0.01%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6140 美元。-0.54%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4059 加幣。-0.78%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.56 日圓。-0.24%