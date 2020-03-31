〈每日外資外匯觀點〉下半年起美元處在微笑曲線右側

全球武漢肺炎確診人數已突破 79 萬，市場對疫情的擔憂仍在升溫疫情，在多國延長禁閉期及多家央行推出寬鬆措施後，美元指數連漲兩天，高盛、美銀等投行看好美元走勢。不過，BK 資產管理則提醒，非農報告周五將公布，如果周三 ADP 公布的民間就業人數大幅減少，美元可能再次展開跌勢。

國際貨幣基金 (IMF) 主席喬治艾娃周五警告，疫情已經將全球經濟帶入衰退，各國必須以大規模支出予以應對，以避免一系列破產和新興市場債務違約。

OANDA 策略師 Edward Moya 表示，多國央行正在積極行動，新加坡昨日宣布調整匯率波動區間，為 2009 年 4 月來首見，也代表結束兩年來新加坡元升值的趨勢，全球所有這些後續的寬鬆政策，都提供了美元短期反彈的動力。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理公司董事總經理 Kathy Lien 表示，本周美國將公布非農就業數據和 ISM 指數，對美元走勢相當重要，就業市場恐怕出現 2010 年來的最大裁員規模，就業數據不需要太多的下跌就會引發美元的大幅拋售。

摩根士丹利前策略師、Eurizon SLJ Capital 分析師 Stephen Jen 提出美元微笑 (Dollar Smile) 理論，預計美國經濟將在今年底前全面復甦，美國經濟成長放緩迫使聯準會降息時，美元指數處在微笑曲線的低部，但在 2020 年下半年和 2021 年大部分時間裡，將轉向處於微笑曲線的右側。

高盛認為，美元歷史性的反彈還未完全結束，若股市進一步下跌，美元貿易加權匯率可能會從近期高點再上漲 3% 至 5%。

美國銀行指出，美元作為全球最主要的貨幣，在日均交易 6.6 兆美元的外匯市場中的比重高達 88%，如果投資者都急於持有美元，聯準會就無法平衡供需失衡。並預估美元指數將上看 120。

Jupiter Asset Management 基金經理 Ariel Bezalel 和 Harry Richards 也認為，全球經濟將進入持續的「美元荒」時期，但聯準會的資產購買、數兆美元的現金注入和與外國央行的互換將將有助紓解，但也只是使美元荒不致擴大。