〈分析〉美元流動性短缺 中國美元高收債違約風險大？

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情全球蔓延，導致市場不確定性攀升，因而促使投資人拋售風險性資產，並將資金湧入美元避險，造成全球美元流動性短缺的問題。

美元流動性不足的情況，預期將對中國企業造成衝擊。中國企業至今年年底，須償還的美元計價債券金額達 1200 億美元，另外，垃圾等級債券的未償還餘額則達 2330 億美元，其中，不動產開發商及工業公司的債務便佔了總餘額的 4 分之 3。

而目前這些中國企業所面臨的壓力，除了是否有能力償還債務之外，在美元流動性緊縮的環境下，該如何籌措美元以支付到期債務，亦是個困難的問題。

在中國，從銀行間同業的 3 個月拆放利率，可看出由於美元流動性不足，導致美元融資的困難度上升，且銀行亦積極地增加美元持有部位。

另外，由於投資人紛紛拋售高風險性資產，導致由中國公司所發行的債券殖利率持續攀升，許多已超過 15%，造成融資成本上升、以及再融資困難。

過去這些中國發行公司使用發行新債券的方式，以償還舊債，但由於目前高收益債市場市況不佳，導致新債發行不易。

根據 Refinitiv 統計數據顯示，2 月份的中國美元高收益債發行規模僅達 28.7 億美元，較 1 月的 91.6 億美元大幅萎縮。

星展銀行總經策略師 Chang Wei-Liang 表示，2020 年對於美元高收益債券的中國發行公司而言，將會是相當具有挑戰的一年。受到武漢疫情的衝擊，造成美元流動性不足，並導致大量資金流出高風險、高收益的新興市場債券。

在此情況下，發行公司為了償還到期債務，必須籌措美元。就算中國人民銀行願意伸出援手，向市場注入流動性，但對於私人企業而言，融資成本仍舊相當高。

另外，由於大型國有企業壓縮了其他企業的新債發行空間，使得透過在國內資本市場發行債券，以償還到期美元債，亦不是件容易的事。

除此之外，由於中國銀行亦面臨美元不足的問題，因此，向銀行借款以以償還債務，亦相當困難。

據統計，中國金融金構所持有的 7880 億外幣存款中，有 3770 億為企業戶存款，較 2 年前的高點下降。此外，銀行帳上的外幣貸款總規模，則是超過 8000 億美元。由於疫情導致銀行呆帳風險攀升，使得這些銀行對於借款對象更為審慎。

由於美元籌措困難，導致美元計價債券的違約風險攀升。當債務無法如期償還時，境內投資人通常可接受延長支付期限、或是以債換股等方式，但境外的美元債投資人，則通常不接受此種方式。

武漢疫情造成全球金融市場的不確定性攀升，而美元短缺的問題亦對中國企業造成了衝擊。由於美元融資不易，使得這些企業面臨了無法償還到期債務的威脅，亦導致美元計價高收益債券的違約風險攀升。

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