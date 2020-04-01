澳幣Q1慘跌至近17年低點 分析師預計年底前有望觸底反彈

據《彭博》報導，第 1 季備受打擊的澳幣有望由低點反彈，但反彈的道路恐怕難免坎坷。

在 COVID-19 (俗稱武漢肺炎) 疫情打擊下，澳幣在 3 月跌至 2002 年以來的新低，今年第 1 季的貶幅達到 13%，表現弱於所有的 G10 國家貨幣。部分原因在於人們擔心流動性緊縮，紛紛追逐終極避險商品美元。

澳幣兌美元在週三 (1 日) 亞洲早盤上漲 0.3%，至 61.52 美分。

澳幣單季跌幅創 2008 年以來之最 (圖表取自彭博)

策略師認為，澳洲政府推出各式支持經濟的刺激措施，加上中國經濟的預期復甦，有望推動澳幣的反彈，並於年底前回到 70 美分附近，相當於回升 13%。

Crestone Wealth Management Ltd. 資產配置專家 Rob Holde 表示，一旦疫情消退，將見到相當強勁的反彈，這不足為奇。「我們可能會回到 60 至 70 美分的高價區域，問題是什麼時候出現。」

中國的經濟表現，對於依賴出口原物料的澳洲來說，是一大倚賴。渣打銀行 (Standard Chartered Plc) 調查顯示，中國小型企業的信心，已由 2 月份創紀錄的低點，在 3 月強勁反彈。

Canadian Imperial Bank of Commerce 駐香港策略師 Patrick Bennett 表示，鑑於中國是澳洲最大的貿易夥伴，澳幣的反彈速度將取決於中國經濟的復甦情況。

Bennett 指出，亞洲和中國可能比其他國家更早擺脫疫情打擊，這將使澳洲受益。長期來看，與貿易條件相比，目前澳幣顯得相對便宜。

澳幣兌美元走勢

不過，並非每個分析師都相信這一點。National Australia Bank Ltd. 策略師 Rodrigo Catril 預測，澳幣年底的匯率約為 63 美分，與當前相差不遠，人們對疫情的擔憂仍是關鍵因素。

他認為，市場可能會保持動盪，抗疫措施的不確定性，以及其對全球經濟的影響，仍可能在一段期間內持續不確定性。不能排除澳幣再跌至 55 美分的可能性，不過預計時間可能很短。

(本文不開放合作夥伴轉載)