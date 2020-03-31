〈紐約匯市〉川普延長隔離措施 美元走強 英鎊歐元結束漲幅

週一 (30 日) 美元走強，美元指數上漲 0.59% 至 99.123。儘管美債殖利率下跌，美股四大指數亦於開盤時段高漲，美元避險需求依然不減，係因美國總統川普宣布延長「社會隔離」措施至 4 月 30 號，令市場擔憂經濟持續受到衝擊，美元重回漲勢。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週一 (30 日) 美國累計確診病例達 15 萬例，川普總統於週日 (29 日) 宣佈，全國社會隔離指示延長至 4 月 30 日，更補充說，武漢肺炎 (COVID-19) 的死亡率將在未來兩週達到最高峰。

投資人認為，該措施雖可能造成短期經濟衝擊，但終究能避免疫情對經濟造成長期性的損害，美元結束過去一週來跌勢，3 月份美元累計上漲了 9%。

RBC 資本市場外匯分析師 Adam Cole 表示：「我必須說市場風險仍然很高，雖然中國疫情大幅改善，義大利也傳出康復的消息，但英美兩國情況持續惡化中」

為了搶救深陷水深火熱的經濟，美國總統川普上週五簽署了史無前例規模 2 兆美元的財政紓困法案，以救濟疫情對美國造成的衝擊。

週一 (30 日) 美國 2 月成屋銷售月率增長 2.4%，優於市場預期的下滑 1.8%。而達拉斯 Fed 製造業指數暴跌至 - 70，創 3 月份新低。市場密切關注本週美國將公布的 ISM 製造業 PMI 和非製造業 PMI。

過去兩週，投資人湧入全球流動性最高的貨幣，美元首次創下了自 2008 年金融危機以來的最大單週漲幅，爾後又創下了 2009 年來的最大單週跌幅。

避險貨幣方面，美元兌瑞郎上漲 0.84% 至 0.9591；美元兌日圓持平，僅小漲 0.02% 至 107.92；而歐元、英鎊和澳幣結束近期反彈，全線下跌 0.5% 至 1%。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐元兌美元週一 (30 日) 下滑 0.83%，至 1.1047，在 1.1010 找到支撐，阻力位落在 1.065。歐元從三月份累計下滑了 61.8%。

受到疫情嚴重侵襲，歐元區經濟正面臨史上最嚴重的衰退期，為緩解受疫情大流行影響的金融市場，上週歐洲央行 (ECB) 宣布取消量化寬鬆 (QE) 上限，單週購債量因此大幅增加約 400 億歐元 (約 440 億美元)，為 2015 年啟動 QE 以來的最大規模。

此外英鎊兌美元下跌 0.24% 至 1.2428 美元，英國為了對抗武漢肺炎疫情而推出的大規模紓困方案，導致公共財政體質大幅減弱，且脫歐後與歐盟貿易關係充滿不確定性，因此上週五 (27 日) 信評機構惠譽 (Fitch) 調降英國主權信評展望一級至 AA-。

為了對抗疫情，英國政府一改十多年來的緊縮立場宣布財政刺激計畫，提供 3300 億英鎊貸款支持受疫情衝擊的企業、有資金困難的個人，並挹注英國國家醫療服務體系 (NHS)。

惠譽預測，今年英國經濟可能萎縮將近 4%，到 2021 年將回彈約 3%，不過這項預測面臨下修的實質風險。

在中國人行意外將 7 天期逆回購利率自 2.4 % 大幅降到 2.2 % 後，美元兌離岸人民幣上漲了 0.09%，至 7.1132。

受石油影響的挪威克朗與加幣一樣，也隨油價下跌而滑落；澳幣跌深隨後反彈，兌美元匯價下跌了 0.1%，至 0.6170 美元。

截至週二 (31 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.123。-+0.59%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1047 美元。-0.83%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2428 美元。-0.24%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6170 美元。+0.09%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4162 加幣。+1.32%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.92 日圓。+0.02%