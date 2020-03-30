高盛：股災還未停止 仍要留意美元「無序上漲」

由於風險資產反彈，上週美元承壓。但投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 認為，美元的反彈可能尚未結束，仍要當心美元「無序上漲 (disorderly surge)」。

據《Zero Hedge》報導，美元流動性的極度缺乏，帶來了美元指數先前的強升，直到聯準會推出金融危機時期的所有工具，並增加了許多新的工具，包括購買投等級公司債，才止住這波的美元強升，但高盛懷疑，這麼做是否已經足夠。

高盛策略師 Zach Pandl 表示，在西方，爆發疫情的經濟影響才剛剛開始，股市進一步下跌似乎是不可避免的。

美元指數波動加劇至廣場協議以來新高 (圖表取自 Zero Hedge)

Pandl 指出，目前仍缺乏相當有力的證據，以確保 V 型復甦，關鍵在於疫情的控制。如果沒有某種形式的醫學突破，那麼在接下來的幾週內，市場可能會面臨挑戰。

這對美元意味著什麼？Pandl 認為，美元因為風險資產的反彈而下挫，但目前最好的猜測，仍是這波美元歷史性漲勢尚未結束。

他在報告中說：「我們認為，實際貿易加權美元可能比最新高點上漲 3-5%，這將使美元接近上次牛市 (於 2002 年 2 月結束) 期間的峰值。」

他認為，如果歐元兌美元，或是美元兌加元，來到關鍵的交叉點，而能會引來美國是否需要干預匯市的討論。

在特定交易方面，高盛認為：

Pandl 的結論是： 儘管近年來很少進行干預，但美元無序彈升下，美國可能需要採取政策應對措施。