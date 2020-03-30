高盛：股災還未停止 仍要留意美元「無序上漲」

由於風險資產反彈，上週美元承壓。但投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 認為，美元的反彈可能尚未結束，仍要當心美元「無序上漲 (disorderly surge)」。
據《Zero Hedge》報導，美元流動性的極度缺乏，帶來了美元指數先前的強升，直到聯準會推出金融危機時期的所有工具，並增加了許多新的工具，包括購買投等級公司債，才止住這波的美元強升，但高盛懷疑，這麼做是否已經足夠。
高盛策略師 Zach Pandl 表示，在西方，爆發疫情的經濟影響才剛剛開始，股市進一步下跌似乎是不可避免的。
Pandl 指出，目前仍缺乏相當有力的證據，以確保 V 型復甦，關鍵在於疫情的控制。如果沒有某種形式的醫學突破，那麼在接下來的幾週內，市場可能會面臨挑戰。
這對美元意味著什麼？Pandl 認為，美元因為風險資產的反彈而下挫，但目前最好的猜測，仍是這波美元歷史性漲勢尚未結束。
他在報告中說：「我們認為，實際貿易加權美元可能比最新高點上漲 3-5%，這將使美元接近上次牛市 (於 2002 年 2 月結束) 期間的峰值。」
他認為，如果歐元兌美元，或是美元兌加元，來到關鍵的交叉點，而能會引來美國是否需要干預匯市的討論。
在特定交易方面，高盛認為：
- 外匯投資者應保持謹慎，多頭持有美元、日圓、瑞郎等傳統避險貨幣，並注意相對價值；
- 隨著市場繼續消化有關疫情對經濟活動影響的新消息，投資者應保持對新興市場貨幣的防禦能力；
- 如果風險再度惡化，上週表現優於大盤的墨西哥披索可能會回吐部分漲幅；
- 新興市場高收益者，例如羅斯盧布和南非蘭特，也可能受到重創；
- 與巴西新興市場的石油進口和低波動率貨幣配對時，包括巴西雷亞爾、智利披索和哥倫比亞披索在內的拉丁美洲被低估的貨幣，似乎很有吸引力。
Pandl 的結論是： 儘管近年來很少進行干預，但美元無序彈升下，美國可能需要採取政策應對措施。