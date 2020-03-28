分析師勸買Lam Research：記憶體晶片前景大好

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情打亂供應鏈，近來半導體產業的營收和獲利不斷下修，身為供應鏈一環的晶片製造商需求也連帶下滑，但分析師認為這當中仍有不錯的標的，例如 Lam Research。

瑞銀晶片市場分析師 Timothy Arcuri 週五 (27 日) 重新評估整個半導體產業前景，調降多數晶片大廠的 2020 年與 2021 年財測，並調降目標股價，但他認為產業整體情況相當樂觀。

Arcuri 將其對 Lam Research(LRCX-US) 的評級從「賣出」上調至「買入」，將科磊 (KLAC-US)、德儀 (TXN-US) 和應用材料 (AMAT-US) 的評級從「賣出」上調至「中性」。

Arcuri 看好 Lam Research，反映該公司的記憶體業務佔比高。應材的記憶體業務佔比也逐漸拉高，儘管面板事業令人擔憂，應材的台積電晶片業務高佔比則是另一風險。德儀在汽車業和工業垂直市場面臨風險，但這點已經反映在股價上。

Lam Reseatch(LRCX-US) 週五跌 7.34%，以每股 41.22 美元作收。

Lam Research 股價 (圖片: GOOGLE)

Arcuri 指出，2008-09 年的金融危機期間，半導體產業營收在短短兩季下滑 35%，之後花了整整三個季度才完全恢復。相比之下，這次半導體要從疫情衝擊中恢復容易一些，因為 2019 年半導體產業就已顯得疲軟，記憶體晶片更是如此。

他預測接下來到止於 9 月的一季，半導體營收將下滑 20%，但會在 2021 年 6 月前逐漸恢復至原本的水準。而 2020 年的營收，預估將比疫情爆發前預估的數字要減少 15% 到 20%。

Arcuri 補充，如英特爾 (INTC-US) 和英偉達 (NVDA-US) 等與電腦相關的股票，應該更具防禦性，且供應緊縮應該有助於記憶體晶片的需求回彈。

雖然他偏好美光 (MU-US)，不過他認為與智慧手機相關的晶片股存在風險；而歐洲多處車廠停工，大幅降低全球汽車產量，因此他也預估汽車晶片需求將疲軟。

晶片和設備類股週五全線走跌，英特爾 (INTC-US) 跌 5.71%；科磊 下跌 5.02%。應材 跌 8.43%。