蘋果協白宮、CDC推出肺炎評估App與網站

蘋果 (AAPL-US) 週五 (27 日) 宣布與白宮疫情小組、美國疾病管制預防中心 (CDC) 和聯邦緊急事務管理局 (FEMA) 合作開發出篩檢武漢肺炎 (COVID-19) 症狀的新 App 服務與網站，同時提供關於疫情最新資訊。

這款名為「COVID-19」的 App 已經可以在蘋果的 App Store 中下載，同時也有相應的網站可以讓 Mac、Windows 和安卓手機用戶使用。

蘋果 COVID-19 應用程式畫面 (圖片: CNBC)

用戶可透過 App 內建的篩選工具，透過一系列問題評估自身症狀、感染程度、了解可能的感染途徑與風險等，然後用戶即可收到量身提供的 CDC 最新指示，而蘋果本身並不提供任何測試。

蘋果醫療團隊開發的 App 與網站服務旨在協助用戶經由手邊資源抗疫，而那些症狀嚴重的民眾將會被軟體告知撥打 911，症狀較輕的人則建議自主隔離。

蘋果的疫情 App 與網站並不需要用戶使用 Apple ID 登錄，蘋果強調，透過 App 和網站收到的所有回應並不會被收集，也不會與美國政府分享。

蘋果 COVID-19 畫面 (圖片: CNBC)

根據約翰霍普金斯大學最新統計，全球確診人數週五已逼近 60 萬人，而美國的確診病例數攀升至全球首位，突破 10 萬例，高於中國的 81897 例確診病例，以及義大利的 86498 例。

美國疫情加劇，蘋果並不是唯一一家為疫情貢獻心力的矽谷公司，谷歌母公司 Alphabet 旗下生物科技公司 Verily 本週表示將推出 COVID-19 篩檢網站，且有 1000 多名谷歌志願者參與該項目。