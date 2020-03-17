英特爾、美光簽署新3D XPoint晶片供應協議

外電報導，英特爾 (INTC-US) 和美光 (MU-US) 已簽署新的 3D XPoint 記憶體晶片供應協議，市場人士分析，由於美光現在是唯一的 3D XPoint 製造商，因此英特爾如今必須向美光支付比以前更多的費用，新協議也表明，英特爾期望持續生產基於 3D XPoint 的產品。

在英特爾於 2018 年終止了與美光的 3D XPoint 合作關係後，英特爾出售了兩家公司的合資公司 IM 公司的所有股份給美光。英特爾目前唯一生產 NAND 晶片的廠位在大連的 Fab 68，儘管該廠的 TLC、QLC 量產已經成熟，但 3D Xpoint 卻尚未成熟。

公告指出，兩家公司於 3 月 9 日便簽署了新的供應協議，其中也提到了對定價和權力條款的修改，此外兩家公司沒有透露更多細節。市場分析人士認為，美光可能趁機加價，並質疑英特爾在 3D XPoint 產品上的投資是否划算。

Objective Analysis 分析師 Jim Handy 表示：「英特爾在很可能在 NVM 解決方案事業部 (NSG) 虧本，因為事實證明 3D XPoint 的生產非常無利可圖。據我估計，英特爾的 3D XPoint 在 2017 年和 2018 年都損失了 20 億美元，並在 2019 年損失了 15 億美元。」

分析師也指出，到目前為止，美光僅發布了一款配備 3D XPoint 記憶體的 SSD 系列 X100，似乎證明了此系列產品盈利不如預期，英特爾繼續開發 3D XPoint 的產品系列是否能夠盈利也值得商榷。目前仍不清楚英特爾計劃如何發展 3D XPoint 系列產品。