傳A14晶片獲超高跑分！iPhone 12效能大提升 媲美iPad Pro

蘋果今年下半年預計推出的 iPhone 12 應會搭載新一代 A14 處理器，根據知名跑分平台 Geekbench 數據，A14 運作速度大幅提升，將是首個時脈突破 3GHz 的 ARM 架構手機處理器。

蘋果 (AAPL-US) 每年新推出的 iPhone 都會改善 A 系列處理器，因此現行 iPhone 11 搭載 A13 晶片預計秋季就能看到搭載 A14 的 iPhone 12。

《AppleInsider》報導，在 Geekbench 4 發現疑似是 A14 處理器的跑分資料，當中指 A14 時脈是 3.1GHz ，單核心分數為 1658 分，而多核分數為 4612 分，較 iPhone 11 系列所用的 A13 Bionic 處理器的 2.7GHz 時脈足足快了 400MHz 。

iPad Pro 使用的 A12X 晶片跑分 (左) vs. 疑似新一代 A14 晶片 (右)

相比 iPhone 11 Pro 的 GeekBench 5 跑分為單核 1329 分，多核 3468 分， A14 的效能明顯高出 25%-30%，意味著 iPhone 12 的性能將大幅改善，整體性能巨大提升，且多工處理和導航 app 的運作將較以往更順暢。

近十年的時間裡，ARM 處理器逐漸發展，但自 20nm 的節點開始就傳聞 3GHz 的 ARM 處理器但至今尚未上市。

據外媒報導，蘋果 A14 處理器將採用台積電 5nm 技術，且傳聞蘋果正在開發首部搭載 ARM 架構處理器的 Mac 電腦，可能最快今年冬天亮相，知名分析師郭明錤則指出 2021 上半年發表，且 5 奈米製程也將成為蘋果新產品的核心技術。