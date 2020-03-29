市場暴跌宛如大怒神 停損點掌握四招 不再讓百分比定投資生死

受到肺炎疫情衝擊，近期全球市場只要一暴跌就宛如「大怒神」，投資人都知道要善設停損點，但是投信業者表示，停損點不單單只是選擇一個百分比義，可別統一訂個 20% 或 30% 決定投資生死，對於是否該贖回或轉換，投資人自己最了解自己的風險承受度，也最清楚自己的理財目標，只要掌握四個原則，面對暴漲暴跌就能進退有據。

投信業者表示，自行設定停損點，正可適時檢視投資組合的適切性以及投資報酬，適時降低損失程度，等於保障投資獲利。基金投資雖然不應像股票一樣短線進出，但若標的市場有長期政治、經濟甚至其他干擾因素，基金的長短期表現也不會太好，因此適度轉換或調整投資組合是非常必要的。

波動性較大的新興市場或新興產業，股價容易大起大落，若未能適時出場，長期持有獲利未必比得上波段操作。基金也是一樣，波動性大的基金，淨值漲幅動輒數倍，但若未能適時獲利了結，之後獲利也會不小心大幅縮水；而在高點介入的人，若未適時忍痛出場，事後更是被套牢得動彈不得，顯示設定適當的停損獲利點仍有必要。

設定停損點有四大原則：

原則一：依據投資方式決定

如果採用定期定額的投資方式，可抱持「停利不停損」的觀念，由於定期定額屬於長期投資的方式，具有攤平成本的效果，因此停損是可以被忽略的，只是在定期定額投資也不是「抱著不動」就好，停利點則可依理財目標來決定。

原則二：依據基金類型設定損益點

不同類型的基金具有不同的波動性，設定的停損、停利點自然也不同。如果投資的是強調收益穩定的債券型基金，那麼只須考慮何時需要用錢即可。

若是投資股票型基金，停利、停損點就必須在投資前就設想清楚。一般而言，平衡型基金、已開發市場基金（如美國、歐洲）或全球股票基金投資波動較小，建議可以「+/-10%」為損益檢視點。

而產業型基金、單一國家基金或新興市場等基金波動幅度較大，可忍受的下跌空間應較大，同樣也應可期待較高的獲利，建議可以「+/-15%」為損益檢視點。設定停損點後，就要定期觀察投資組合的報酬變化，才能把握調節時機。

原則三：依據個人風險承受度調整

不同年齡的投資朋友具有不同的風險承受度。一般說來，資金充裕、年輕、單身無家庭負擔的投資朋友，較能承受風險，有較長的時間來彌補短期波動所帶來的損失，因此不妨將停利、停損點設定較一般標準為高（例如可將單一國家基金的損益點從「+/-15%」提高到「+/-25%）；相反的，若為退休養老者、家庭負擔較沉重者或對於金錢波動情緒上較敏感的人，那麼可以考慮將停利、停損點設定較一般水準更降低一點，以避免投資波動干擾生活品質。

原則四：依據整體投資組合進行檢視

除了個別基金外，還可依據整體資產配置狀況來檢視損益點。由一檔基金在投資組合中是核心投資（穩健長期配置、景氣連動程度較低）還是衛星投資（佔總資產比例較低、市場波動循環較明顯）來決定。

例如某一檔基金佔總資產比例不到 5%、或者是打算長期穩健佈局的核心投資（如：平衡型基金），幾乎是可以忽略掉停損停利點的。