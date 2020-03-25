反彈是底部浮現or逃命波？選股看五大指標 搭配蛛網理論低接

肺炎疫情定調為全球大流行後，全球股市競相跳水甚至觸動熔斷機制，市場暴漲暴跌，許多專家都提出危機入市，但是對投資人來說「反彈是底部浮現還是逃命波？這時侯可以買股嗎？」皆是大哉問，對此，日盛金 (5820-TW) 旗下日盛證券總經理黃進明表示，大家都知道「擇優」布局的原則，要選體質好的公司要看財報上的 5 大指標，且利用「蛛網理論」推算合理股價，汰弱擇強，分批低接。

台股在年初時，指數來到高點 12197，但二個多月後出現重大轉折，黃進明表示，3 月以來，美股一日漲跌點動不動就 1000-2000 點，這在過去要花一段時間的交易日才能累積上揚或下跌的幅度，現在則在一個交易日就完成。當股市出現非理性的大跌甚至超跌時，長線的投資人是可以開始考慮分批進場。

只是投資人都知道「擇優」布局的口號，但選股往往是最大難題，黃進明表示，要找出體質好的公司要看財報中的營益率、EPS、ROE、殖利率、營收成長率等 5 大指標。

基本面是選股重點，日盛證券表示，所謂漲時重勢，跌時重質，當利空因素逐漸淡化時，有基本面支撐的個股，屆時反彈的速度就會快，並且逐步回到原本的軌道。

透過財報分數找出好的投資標的後，投資人還會想了解何時進場最安心？關於「擇時」問題，日盛證建議，投資人可利用「蛛網理論」，再參考「日盛 Online」App 裡的合理股價功能，「合理股價功能」是透過學術上權威的四大股價理論模型推算，國際上具有影響力的投資機構以及巴菲特都以此模型為依據，推算合理股價。

所謂「蛛網理論」，蜘蛛網代表股票遞增遞減的價格設定線，獵物代表股價短期的波動，只要股價上下坡動點到預先設定的價位，就會低買高賣交易，也就是說是先設定「買賣價位」，再達到「低買高賣」的中長線掛單策略。

而日盛 Online App 的合理股價功能，是依據每檔個股的產業發展趨勢，並參考過往的財務數據與股利發放模式，研判出該檔個股未來可能的獲利能力與股利發放金額；再利用學術理論計算出投資者的必要報酬率，將該公司未來的價值折現至目前，推論出該公司應有的合理價值。



日盛證券表示，台股屬淺碟型市場，遇到突如其來的大利空，更容易加重跌勢，投資人此時心態上容易失去理性，進而影響判斷，不妨檢視手中持股，汰弱擇強，並保有適當的現金，待疫情緩和時，選擇具有產業前景及在該產業領域中具有競爭優勢、財報佳的企業，搭配利用 APP 選股、判斷進場時點，以提高投資效率。