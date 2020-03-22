〈觀察〉從歷史經驗看 台股救市王牌至少還有十招可用

武漢肺炎疫情在全球快速擴散，「熔斷」成了多國股市慘烈的現狀，台股也跌跌不休，十年線一失守，三大財金部會放大絕聯手救市，周五 (20 日) 台股立即強勢反彈，但疫情仍看不到盡頭，後續震盪在所難免，《鉅亨網》盤點歷史經驗，金管會至少還有十招救市王牌可以用。

台股自 1 月 12000 點一路失守萬點、10 年線，最低連 8900 點也摜破，等於從高點以來已下跌四分之一，金管會之前對台股都僅止於信心喊話，以及被動式鼓勵庫藏股、鼓勵上市櫃公司召開法說會、鼓勵金融業進場護盤，但台股依舊未見起色。

金管會 18 日率先祭出強力救市措施，限制借券賣出量，將每日盤中借券賣出委託數量上限，從原本的「前 30 個營業日平均成交數量的 30%」，降為 10%，為期 3 個月。

由於採行借券賣出最多的是外資，這項措施被視為是打擊外資空頭。由於外資近期不計成本狂殺台股，3 月賣超都是兩、三百億元起跳，今年以來賣超金額累計超過 4800 億元，超過 2008 年金融海嘯當年賣超的 4700 億元手筆。

市場人士認為，外資賣超毫不手軟，若是借券來放空，等同落井下石「發國難財」，且外資因為占台股比重高，賣股傷害對台股影響最重，金管會因此優先從控管限制借券下手，希望降低個股因借券放空而加劇波動，並抑制外資空頭。

如某一檔個股一天成交量是 3 萬張，過去外資可借 9000 張做放空，未來 3 個月內只能借 3000 張放空， 等於限制 1/3 的空方賣壓，藉此減緩權值股賣壓。

金管會本周還放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍，也是從 3 月 19 日起三個月，投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

放寬後就不限現金或股票可作為抵繳擔保品，投資人可以興櫃股票、債券、黃金、珠寶等做為融資擔保品，擔保品範圍更廣後，可避免散戶融資被斷頭。

金管會本周還宣布有條件限空令，只要個股當日收盤價跌幅達 3.5% 以上，次一交易日就不能平盤下放空，可避免個股價格因放空交易加速跌勢。

台股曾實施 3 次禁空令，分別在 1998 年、2008 年及 2015 年，只有 2015 年有效阻止股市下跌，前 2 次皆無功而返。

據市場統計，台股第一次實施平盤下禁止放空在 1998 年 9 月 4 日亞洲金融風暴發生之際，台股直到 1999 年 2 月才落底，跌幅 20.6%。

第二次禁放空則在 2008 年 9 月 22 日，主要是美國發生雷曼兄弟倒閉、次貸危機，引發金融危機，政府再度祭出禁空令，台股至 2008 年 11 月 17 日見最低點，跌幅 33.7%。而全面禁止放空，只有在 2008 年 10 月 1 日發生過一次。

第三次禁放空在 2015 年 8 月 24 日，由於陸股崩盤，政府祭出平盤下禁止放空，當日即快束落底，跌幅僅 4.84%。

除已具體出招的上述三招救市工具，目前金管會還正在研議鬆綁資本適足率（RBC），金管會顧立雄表示，股市下跌確實衝擊保險業 RBC，雖已有逆景氣循環措施，讓保險業投資台股的風險係數調降，但顯然還不夠，因此正研議 RBC 可以如何調整；金管會為鼓勵保險業資金投入台股，一旦放寬壽險業 RBC 係數，將有助引導超過 7 兆元壽險資金入市低接。

外界也關切，金管會還有哪些救市王牌，盤點過去金管會曾使用的救市招數，發現還有九招，加上正在研議的 RBC 鬆綁，意味著疫情尚未緩解，倘若未來國際股市持續崩跌，台股若再陷殺機，至少還有十招救命符。

而過去的九招分別如下：

1997 年亞洲金融風暴時，6 月採行包括調高融資比率及融券保證金等兩大招。

2008 年金融海嘯時，還曾祭出縮小跌幅限制，從當年的 10 月 13 日起至 10 月 24 日止，股市跌幅限制由當時的 7% 縮小為 3.5%，漲幅維持 7% 不變；同時，全面禁止借券及融券放空的措施，則由 10 月 14 日展延至 12 月 31 日，為了救台股，跌幅減半，全面禁空延長。10 月 16 日再祭出增加國銀對中小企業放款量 3000 億元。

在 2008 年 11 月 26 日，金管會進一步決定對保險業「大紓困」，做出三項決議：一、保險業未實現損益認列比率打折，也就是投資股票虧損只認 20%，或以「成本法」認列；二、保險公司投資單一不動產限額，從原本規定不得逾淨值三成或一億元再放寬；三、保險公司辦理特別股現金增資，其他壽險公司如認購，不必從「自有資金」扣除。

現任立委曾銘宗擔任金管會主委任內，2015 年時，喊出「救市愛台灣，自己的股市自己救」口號，曾鼓勵金融業及各基金買進基本面佳、本益比低的績優股，但跟顧主委鼓勵金融業買股不同的是，曾銘宗當時允許買進部位可以轉備供出售，提高金融業買股意願。

整體來說，金管會數度重申倘股市發生非理性下跌，金管會將適時進行評估及應變，畢竟此次疫情對人性的恐慌，從實體世界到金融市場，再回到實體世界，仍不見盡頭地循環著，可用的政策護盤工具不能一次性全數盡出。

除金管會的救市王牌，央行、財政部也都還有底牌，例如曾使用的要求國內法人不得承作無本金遠期交割外匯 (NDF) 業務，防堵大規模的投機性的外匯交易行為，或是 1999 年曾取消債券交易稅等，股市是經濟的櫥窗，救股市就是救經濟，政府一定會適時出手救市，投資人不用過度恐慌。