〈打破理財迷思〉想搶外幣高利定存賺利息？ 出手前先弄懂四大遊戲規則

低利率時代讓外幣高利定存成為民眾理財新寵，但出手搶高利定存前可能得先撥撥算盤，留意方案關於存款天期長短、新舊資金限制、資金移轉費用，以及資格限制等四大遊戲規則限制，評估資金用途規劃與投資成本，才有機會賺到利息。

外幣高利定存向來是銀行力推的金融商品，除了有助於擴大客源、去化過多的新台幣資金，還能累積外幣資金池增加外幣放款動能，儘管動輒 3% 起跳的高利優存令人心動，但出手前可能得先冷靜評估是否划算。

存款天期長短

通常短天期存款方案可降低外幣匯率貶值風險，但通常活對期限後，高利率存款年息也會打回原形變成牌告利率，舉例來說，假設 A 銀行美元優存提供三個月年息 3%，由於採年息計，換算每個月實際利率僅 0.0025 百分點，第 4 個月期利率就改以牌告利率計算。

而長天期存款方案則有利率貶值風險，萬一存款期間遇到黑天鵝逆襲，導致存款外幣匯率貶值或是準備換回幣別大幅升值，恐會變成賺的利息低於匯差，變成賺了利差但賠了匯差。

新舊資金限制

通常銀行會針對優利存款方案設定資金來源，例如要求必須以新台幣結匯，或是解約新台幣定存改存外幣等，光是換匯就有一筆匯差成本，而且要注意的是，出手將新台幣轉存外幣前也要先做好資金規劃，如果一口氣將新台幣定存梭哈改存外幣，可能會面臨急需資金而被迫將外幣換回新台幣，屆時又是一筆匯差費用。

資金移轉費用可能吃掉利息

如果你打算將 A 銀行的外幣存款移轉至 B 銀行改存優利定存方案，則勢必多了電郵費與手續費兩筆費用跑不掉，其中電郵費約 300 元，手續費約為匯款金額 1%，因此將存款搬家前，得先撥下算盤成本費用是否低於可賺取利息。

資格身分限制

部分銀行的高利定存會限定財富管理客戶才能參與，通常存戶必須在銀行存款達到一定門檻，而且可能還要購買保險、基金等金融商品，因此心動前還是要問清楚資格身分限制。