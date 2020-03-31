找不到進場時間點？定期定額、單筆投資比一比

受肺炎疫情影響，市場震盪不斷，在經濟前景尚未明朗之際，比起「單筆投資」需要跟隨市場波動需動態調整，須謹慎挑選進場時機，投資專家多建議採「定期定額」進場布局，既可分散風險也不用研究進場時點，且長期投資下，多半有不錯的投資表現，市場不會永遠下跌，與其去猜測進場時點，不如透過定期定額的方式來佈局。

投資基金有二種方式，一為「單筆投資」，一為「定期定額」。單筆投資是一次拿出一筆金額，選擇適當時點買進基金，並在市場高點時獲利了結；定期定額則是指每隔一段時間，通常是每一個月，投資固定金額於固定的基金上，不必在乎進場時點，也不必在意市場價格起伏，時間到了就固定投資。例如，每個月固定扣款 3000 元投資於某檔共同基金，就是定期定額投資。

這兩種方式各有好處，且適合不同的標的、理財目標，「單筆投資」的好處是，資金較具機動性，可以配合市場變化調整，若能在市場低檔介入、在高點獲利了結，投資報酬率很容易顯現。不過當然如果不幸在高點介入，短期內的損失也會相當明顯，因此單筆投資應選擇較具題材性，或是較易掌握景氣循環時使用。

「定期定額」屬於中長期的投資方式，每月固定扣款，不管市場漲跌，不用費心選擇進場時機，定期定額投資的複利效果需要時間夠長才能充分展現，因此不應該因市場短線波動就隨便終止，只要長線前景佳，市場短期下跌反而時累積更多便宜單位數的時機，等到市場反彈，長期累積的單位數就可以一次獲利。

基富通董事長林修銘表示，目前全球經濟局勢仍有諸多不確定，投資人心態也趨於保守，但觀察過去市場也多次經歷震盪，在不確定因素逐一消除後，市場往往都能收復跌幅。以台股來說，近期也同樣受到國際股市影響出現不小的震盪，但本次國際疫情下台灣防疫表現佳，一旦疫情受到控制，經濟有望出現反彈，目前國際疫情後續發展尚不明朗，若採取定期定額方式長線布局台股基金，投資表現值得期待。

林修銘進一步指出，根據投信投顧公會資料顯示，截至 2020 年 2 月，國內投信公司定期定額扣款人數總計超過 45 萬人，每月扣款金額 36.2 億元，皆較前一年度增加，扣款人數更連續 37 個月維持在 40 萬人以上，凸顯定期定額的投資方式深獲國內投資人認同。採用定期定的方式投資，不用去猜測市場底部，透過分批進場，同時做好資金控管也分散進場時間點，長期佈局下也能累積一筆財富。

基富通總經理黃致淵指出，為持續推動定期定額，基富通也推出包括台股基金、海外股票基金等所有股票型基金，皆享有定期定額申購手續費終身 1 折優惠，只要在 5 月 15 日之前新申購，並在 6 月 29 日前完成首次扣款，則可享有此優惠費率 (優惠內容詳見活動官網)。另外基富通官網新上線的日日扣功能，讓原本定期定額每月可選定的 9 個扣款日 (2、6、8、12、16、18、22、26、28 號)，資加至 28 個 (1~28 日)，即每天都可以是定期定額扣款日，讓基金投資申購更加靈活。

黃致淵表示，市場不會永遠下跌，與其去猜測進場時點，不如透過定期定額的方式來佈局，因為在長期且紀律投資下，進場時點的風險都可以被有效的分散，也呼籲投資人在市場震盪下可及早開始自己的定期定額，為自己的理財做規劃，並把握基金投資的優惠時間，讓投資就從節省成本開始。