〈零利率理財〉利率迫降 別再死存錢 靠三招養荷包

美國今 (2020) 年以來已經降息 6 碼，而台灣本周也降息 1 碼，隨著「零利率時代」來臨，顧名思義就是，錢放銀行也沒利息收入，定存族受創最大，如何投資理財成了重要的課題，銀行業者祭 3 招教戰，包括增強核心品質、多元分散投資、投資實質資產等，讓民眾打敗零利率，獲取穩健收益。

美國聯準會 (Fed) 因應疫情，短短一個月內，就大動作降息 6 碼，聯邦基金利率一口氣降至 0~0.25%，正式步入零利率時代，而我國央行本周也宣布降息 1 碼，銀行存款利率因此會掉到 0.8% 上下，加上央行總裁彭金龍暗示繼續寬鬆，表示「利率還有空間，若還要再降沒問題，但會持續關注疫情變化，也不會讓台灣走向零利率的環境。」若後續再降息，錢放在銀行的利息就愈來愈單薄，

銀行業者認為，面對低利環境和市場波動，首要之務為「增強核心資產品質」，由於核心資產為市場波動時守護資產的重要部位，除了保值，也需考量是否能持續創造穩定收益。

根據 S&P Financial Services LLC 統計，自 1981 年至 2018 年間，投資級債券違約率都在 0.5% 以下。

銀行業者進一步指出，如今利率「迫降」已造成債券交易報價失調，各類債券價格波動劇烈，資金更明顯流出新興市場債。不過，在市場非理性拋售後，新興市場主權債、投資等級債利差都大幅擴大。

第二項資產配置策略為「多元分散投資」，銀行業者表示，過去幾周，股票、固定收益和商品市場的動盪加劇，更是證明了投資組合多元化的優勢，投資人不妨增持美國平衡型基金，透過股債分散配置，嚴控波動又不漏接反彈時期的上檔機會。

第 3 項資產配置策略是藉由投資房地產、基礎建設等「投資實質資產」類別的共同基金，賺取穩定可靠的利息。銀行業者表示，近期風險性資產出現跳水式的修正，此時應提高投資組合的防禦力，像是公用事業在內的基礎建設，該類股擁有穩定的現金流，受到利空急跌而出現股價拉回，可以適時分批佈局。

至於基建產業中佔比最大的公用事業以及電信基地台，較不受景氣及突發性經濟利空的影響，近期疫情的利空仍可能加劇，短線震盪難免，整理時間可能拉長，而隨著殖利率走低，具備高股利特性的基建類股有望發揮撐盤效果，可採取分批佈局的策略。

另一項選擇是透過「啞鈴式」債券投資組合來創造收益，分散風險，也就是投資人可視自身資金需求，配置短期、長期債券各一半，長天期債券以信評佳，有穩定現金流的企業為首選，具有收益率高和在降息趨勢下有機會創造資本利得的優點；短天期債券信評略低於長天期，但建議仍需以投資級為主，具備波動性低和流動性佳的好處，不同天期的債券組合如同「啞鈴」般平衡資產，能夠分散風險同時增強收益。

對於想參與股市的投資人，銀行業者建議，可考慮實質資產特別股，這類介於普通股和債券之間的固定收益概念資產，讓投資人能夠定期收息，但在面臨資金需求時，因為具備流動性高優勢，可以很快變現。