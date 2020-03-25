〈分析〉借SARS經驗鑑今 疫情後半導體類股躍升可期？

中國目前為全球最大的電子產品生產基地，全球智慧手機、電視等電子產品，以中國製造的比重最高。而自從武漢肺炎開始從中國大肆擴散以來，中國境內第一季電子產品的供給與銷售首當其衝。

而到三月份，歐美肺炎疫情接連失控，導致第二季全球電子產品出貨也不樂觀，甚至不排除第三季初的電子產品銷售也會受到影響。

資料來源: wind

由於下游各類電子產品需求預期大幅下滑，合理預期上游的半導體將連帶受到衝擊。根據 IDC 3 月份的預期顯示，2020 年全球半導體產業營收大幅縮水的可能性接近 80%，而不是早先預估的 2% 成長。

此外，IDC 對 2020 年全球半導體產業做出四種情景分析，其中，最有可能的情況為今年產值年減 6%，機率達 54%。

資料來源: IDC, 鉅亨網製表

肺炎疫情造成的需求下滑至何種程度，還需要時間觀察，畢竟全球開始進行規模性的封城、封國、禁足是近兩週的事，但以歷史經驗來看，上次疾病造成全球經濟衝擊的就屬 2003 年的 SARS。

分析 SARS 時期半導體產業的影響，仍有一定的參考價值，SARS 疫情從 2002 年 12 月持續到 2003 年 7 月，從疫情風暴離去後，從半導體出貨量看 (下圖紅框)，可以看到亞太地區 (除日本外)2003 Q2 至 Q3 半導體產值有近一倍的提升。SARS 主要爆發期在 2003 年的 Q2，SARS 疫情結束後半導體的季增率出現明顯反彈。

資料來源: 日本銀行月度報告

若以半導體下游需求觀察，2003 年主要的電子產品為 PC 及手機，特別是電腦為主要下游需求，當時的手機則是以功能型為主，而當今手機則是以智慧手機當道。所以在對比上，可利用當年的 PC 出貨變化看觀察武漢肺炎後，智慧手機出貨量的變化。

資料來源: IDC、Grartner

PC 市場在 SARS 高峰到結束的兩個季度內出貨量 QoQ 有明顯成長 (上圖紅框)。PC 市場 2003 年 Q2 到 Q3 出貨量躍升，主要因為 Q3 亞太地區國家的 PC 出貨量的漲幅超過全球總體成長率。季節效應是一部分原因，疫情後需求的恢復也是一大推動力。

以 SARS 疫情結束後的變化來看，雖民眾生活重回日常，但對外出旅遊仍保持謹慎，而原本計劃用於旅遊的支出會轉移一部份進入電子產品的消費。此外，現今人們在娛樂、交流、工作等領域上對電子產品的依賴程度更加提升，若這波肺炎疫情能順利在第二、三季進入尾聲，可剛好趕上歐美第四季的傳統消費旺季。