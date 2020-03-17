爭奪代工龍頭地位 傳三星電子開始建造5奈米代工生產線

三星電子 (005930-KR) 與台積電 (2330-TW) 在 5 奈米 (nm) 半導體量產系統的競爭正如火如荼地展開，據韓媒《Bussiness Korea》報導指出，三星電子已開始建設 5 奈米晶圓代工廠生產線，且新生產線預計將設於在京畿道華城工廠的 V1 生產線上。

V1 生產線主要是基於極端紫外線 (EUV) 工藝技術的生產線，於今年 2 月啟動。三星電子有望在今年年底或明年年初建立一個完整的 5 奈米批量生產系統。

三星電子在去年 4 月份完成了基於 EUV 的 5 奈米製程技術的開發。預計 V1 生產線將產出高通 (QCOM-US) 的 X60 第五代行動通訊數據機晶片。

相較之下，台積電已經建立了一條 5 奈米的生產線，並預計在下個月開始量產高通的 X60 數據機晶片。如果該公司確實在 4 月份開始量產，台積電將是第一家成功使用 5 奈米 EUV 工藝技術大規模生產晶片的公司。

除了 5 奈米工藝領域外，三星電子和台積電也在爭奪成為第一個開發更先進的 3 奈米工藝技術的公司。三星電子決心在全球代工領域中佔據龍頭地位，該公司將在今年將加快 3 奈米工藝的開發，並投資約 133 兆韓元，以期在 2030 年之前成為系統半導體領域中的佼佼者。

作為回應，台積電也開始在 3 奈米製程的開發上進行大規模投資。該公司也宣布，將投資 150 億美元的研發資金，並招募 4,000 多名新員工。

一名產業高管表示：「各家大廠除了在半導體微製造工藝市場上爭搶領先地位之外，成為首個以最新技術量產，以獲取最新產品訂單的競爭也越來越激烈。」