不畏疫情 三星電子西安第二半導體工廠如期投產

據韓媒《Business Korea》報導，儘管武漢肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，不少公司憂心在中國的運營將因此中斷，三星電子仍如期啟動了中國西安的第二座半導體工廠的投產。

三星此前於 3 月 10 日在西安廠舉行了產品上市儀式，並宣告第一階段投資的產品發貨，新產線將生產具有 90 層或更多層的 3D 垂直結構的第五代 V-NAND 快閃記憶體。

早先在 2017 年 8 月，三星電子宣布在西安的第二座工廠第一階段投資 70 億美元，以將 NAND 快閃記憶體的產量從每月 20,000 片增加到 65,000 片。目前，第一階段投資已於 3 月份完成，公司也計劃進行第二階段 80 億美元的投資。三星電子計畫在西安第二工廠的投資總額為 150 億美元。在第二階段投資完成後，產量將達到每月 130,000 片。

市場研究機構 TrendForce 的數據顯示，去年第三季，三星電子在全球 NAND 快閃記憶體的市占率為 33.5%，是排名第二的 KIOXIA(18.7%) 的兩倍；此外，在 2019 年，儘管當時 128 Gb 16Gx8 MLC NAND 快閃記憶體的價格降至 3.93 美元，三星電子依然實現了獲利。

不過 NAND 快閃記憶體市場競爭依舊激烈，因其他公司正緊追三星之後，其中 KIOXIA 的市占率季增 0.6 個百分點。

另外，NAND 閃存記憶體的價格正持續上漲，128 Gb 16Gx8 MLC NAND 快閃記憶體的價格在 2 月份達到 4.56 美元，較 2019 年底上漲了 3.17%，《Business Korea》報導認為，價格上漲可能是三星電子決定啟動該工廠運營的原因之一。

中國當局也正試圖培養中國本土半導體公司，以達成 NAND 快閃記憶體的自給自足，長江存儲從去年第一季便開始生產 64 層 3D NAND 快閃記憶體，每月產量達 5,000 片，該公司也計畫在今年年底前將產量擴大到每月 60,000 片。

與三星的旗艦第六代 NAND 相比，中國公司的技術落後了大約三到四年，但足以取代 PC 和某些入門級 IT 產品對 NAND 記憶體的需求。