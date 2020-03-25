【馮冠華專欄】恆指有望挑戰10天線的23107點

3 月 25 日推介 - 阿里巴巴（9988）

推介原因及策略：週一軟銀宣布，計劃出售資產（包括其持股的阿里)，以籌集資金用作回購股票及削減債務。阿里股價因而下跌，做空比率也上升。相反，軟銀股價連續兩天大升，令筆者聯想到其回購股份的迫切性。若計劃有變，股價更有望受惠於平空盤。反正，筆者認為阿里應是疫情後，復蘇概念股的其中一個主角；所以即使軟銀套現賣出阿里，其基本因素跟本是沒有影響的。中長線投資者可於現價進場而不需理會軟銀的動作。短綫者，則建議以週一收市價 $170 為停損，上望 10 天線的 $181.45。

1）上日港股市況總結：恆指週二高開高走，指數以 22497 點開出，上升 791 點，之後升幅曾擴大至 1057 點，高見 22753 點，最終以 22663 點收盤，上升 967 點。成交金額按日約持平在 1378 億。港股通南向維持淨流入，金額減逾半至港幣 43 億。滬深股通北向轉回淨流入，金額約人民幣 40 億。50 隻藍籌全面報升，升幅由 0.5% 的申州（2313）至 10.8% 的萬州（288）。

板塊復見多個造好，以中資電訊、手機設備、出口、內險、內房、物管、內需、汽車、黃金及澳門愽彩較突出。做空比率下降至 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 20:80，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 4:96。重貨區方面，熊證仍在 22900-22949，牛證上移至 21600-21699，但數量極少。恆指夜期報 23101 點，上升 373 點，高水 438 點。港股 ADR 上升 479 點，相當於恆指 23142 點。

簡評：美股在週一沒有因為聯儲局宣布無限量寬而造好，但亞州地區市場在週二卻見大升，或許是憧憬美國的紓困措施得以通過，以及多國央行也加入救市行動，包括韓國宣布推出 100 萬億韓元措施，同時設立規模 20 萬億韓元債券穩定基金。另設立規模 10.7 萬億韓元股票支持基金；日本央行則表示，與聯儲局達成 893 億美元貨幣互換便利協議。

消息下，美元有所回軟，日、韓股市均漲逾 7%，而昨天相對落後的上證也上升 2.3%，並重上 27000 點。至於港股，在裂口高開後，走勢在道期造好帶動下，亦錄近千點升幅，五十隻藍籌由週一的全跌轉向至昨天的全升，一日地獄一日天堂。股市尤如疫情，均難以洞悉。

若以疫情的發展，基本上是難以解釋昨天的環球反彈，所以，只能說眾央行的行動，令超賣的環球股市注入了強心針而已；雖然不能確認轉勢，但氣氛上應有點緩和。

港股方面，昨天成交金額只能按日持平，說服力不算太強。港股通南向淨流入，在升市下縮減是司空見慣，亦突顯北水維穩的操作模式；反而明細顯示中芯（981）、中移動（941）及平安（2318）均有資金流出，且看這些股份接下來的表現。

另外，做空比率雖有所回落，但啟示性則不是太高；反而，滬深股通北向轉回淨流入，是否代表外資重拾對 A 股的興趣，拭目以待。綜合看，筆者對後市仍有戒心，但估計亦有再向上屠熊的誘因，甚至挑戰恆指 10 天線的 23107 點也不算過份。

這一浪的大跌，雖然仍未能輕言告終，但不少中小型公司的股價已跌至面目全非，不少也是筆者曾作推介的，例如昨天收盤後發出盈喜的信利（732）。公司指 2019 年盈利不少於 5 億，而昨天的市值只有 25 億，5 倍本益比，0.34 倍股價淨值比，超賣程度驚人。

另一例子是信德（242），歷史本益比跌至 1.7 倍，0.25 倍股價淨值比，公司上半年業績亮麗，週五公佈的全年業績令人期待。還有已發盈喜的如中手游（302）及中滙（382），市帳率其低的火電及基建股等等。筆者明白這些均不是持續反彈第一梯隊的選擇，但中長線價值投資，可把此類公司作備忘淸單。

2）內地媒體昨天引述商務部稱，北京盡快推出高排放老舊汽車淘汰更新政策，釋放部分老舊車存量指標，通過設置補貼獎勵及購車時限，在年內轉化為新購汽車消費貢獻。此外，針對北京無車兼輪候範圍新能源車需求家庭，上半年再釋放不少於 10 萬個購車指標，促進剛需家庭購車消費，預計在今年內可迅速轉化為消費增量，將新增社零額 200 億元人民幣。（信報）

3）日本首相安倍晉三、東京都知事小池百合子及東京奧組委主席森喜朗，24 日晚上與國際奧委會（IOC）主席巴赫舉行電話會議，安倍會上向巴赫提出要將 2020 東京奧運押後一年，後者在會議中亦同意日方的提議。2020 東京奧運會押後至最遲明年夏天舉行，是史上首次需要延期舉行的奧運。（香港體育新聞平台）

4）美股上日市況總：美股三大指數上升，當中道指上升 2113 點或 11.37%，標普和納指則分別上升 9.38% 及 8.12%。十年期債息回升至 0.858%，美滙指數 101.78，紐約期油 24.68 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：萬洲國際（00288）公布，截至去年底止全年的生物公允價值調整前盈利 13.78 億元（美元，下同)），按年上升 31.74%，每股盈利 9.37 仙，派末期息 26.5 港仙。

信利國際（00732）預計公司去年全年純利按年增 6 倍至 5 億元以上，主要因分佔聯營公司虧損大幅減少。（公司 2019 年上半年純利 1.4 億元）

金山軟件（03888）公布，截至去年底止全年股東應佔虧損 15.46 億元（人民幣，下同），每股虧損 1.13 元，派末期息 10 港仙。2018 年度盈利為 3.89 億元。

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